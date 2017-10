/ 0 Note utilisateur:/ 0

Une folle rumeur a circulé, particulièrement dans les rues de Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que sur les réseaux sociaux, annonçant la mort dans la capitale économique congolaise du célèbre artiste-musicien congolais Zao (Casimir Zoba, à l’état civil). Il n’en est rien! Monsieur Ancien Combattant est bel et bien en vie, et se porte même bien!



L’annonce du décès du chanteur nous a été faite le vendredi 29 septembre, en fin d’après-midi, à l’aéroport international Maya-Maya, par un policier. Provoquant émoi et stupéfaction de notre part.

Voulant en avoir le cœur net, l’opérateur culturel Beethoven Henri Germain Yombo, qui lui aussi se rendait dans la ville océane congolaise comme nous, a vite et bien fait de former le numéro de l’artiste. Surprise ! C’est Zao lui-même, en personne, qui était au bout du fil. Ouf! Le chanteur a affirmé jouir d’une bonne santé, et nié séjourner à Pointe-Noire. Qui donc, diantre, en veut à notre Zao national ?

V.C.Y.