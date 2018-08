/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le jeudi 23 août 2018 08:45 Affichages : 4

Ancien secrétaire général de l’ONU de 1997 à 2006, Kofi Annan est mort samedi 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à l’âge de 80 ans. Emblématique, le diplomate d’origine ghanéenne avait reçu le prix Nobel de la paix en 2001 pour avoir insufflé une nouvelle ère à l’ONU. A travers le monde, les réactions ont été nombreuses pour saluer la mémoire et la carrière d’un diplomate qui a impacté considérablement la politique des Etats.

Depuis son départ des Nations unies, il se consacrait désormais à la fondation qui porte son nom. Kofi Annan est décédé aux côtés de sa femme et de ses enfants. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a décrété une semaine de deuil national à compter du lundi 20 août pour lui rendre hommage.



Né le 8 avril 1938 à Kumasi, au Ghana, Kofi Atta Annan est un diplomate, homme politique, économiste et homme d’Etat. Il fut le septième secrétaire général des Nations unies après l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali et le premier à sortir des rangs du personnel de l’organisation. Il débute son premier mandat de secrétaire général de l’ONU le 1er janvier 1997. Le 10 décembre 2001, il reçut le prix Nobel de la paix.

Kofi Annan commence à travailler pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1962 comme fonctionnaire d’administration et du budget. Et a été en poste à la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, à Addis-Abeba en Ethiopie, à la Force d’urgence des Nations unies (FUNU II) à Ismailia, au Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Genève (Suisse), puis au siège des Nations unies à New York (Etats-Unis d’Amérique), comme sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations unies pour les questions de sécurité (1987-1990). Puis, comme sous-secrétaire général à la planification des programmes au budget et à la comptabilité, et contrôleur (1990-1992). En 1990, après l’invasion du Koweït par l’Irak, Kofi Annan reçoit du secrétaire général de l’ONU pour mission spéciale d’organiser le rapatriement de l’Irak de plus de 900 fonctionnaires internationaux et ressortissants de pays occidentaux. Il dirige ensuite la première équipe des Nations unies chargée de négocier avec l’Irak sur la question de la vente du pétrole pour financer l’aide humanitaire.

Icône de la paix, Kofi Annan disait placer l’humain au centre de son action. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué son rôle de diplomate mais aussi son investissement dans la fondation consacrée au développement durable et à la paix, créée par Nelson Mandela, autre icône de la paix natif d’Afrique. Kofi Annan a été un diplomate extraordinaire qui a soutenu la cause africaine au sein des Nations unies et qui a fait flotter le drapeau de la paix partout dans le monde. Le chef d’Etat français Emmanuel Macron a souligné que son regard calme et résolu ne sera jamais oublié, ni la force de ses combats. L’actuel secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, l’a qualifié de force qui guidait vers le bien. Il était marié à Nane Lagergren, juriste et artiste suédoise avec qui ils ont eu trois enfants: Ama, Kojo et Nina.



Aristide Ghislain NGOUMA