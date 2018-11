/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le samedi 10 novembre 2018

Admis à l’hôpital roi Fayçal de Ryad (Arabie Saoudite) depuis deux semaines, des suites d’une «fatigue sévère» d’après l’information officielle, l’absence d’informations sur le président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, toujours hospitalisé, continue d’alimenter l’inquiétude et les rumeurs alarmistes.



Le 28 octobre dernier, quatre jours après son hospitalisation en Arabie saoudite, le porte-parole de la présidence, Ike Ngouoni, affirmait que le chef de l’Etat avait eu un malaise dû à une «fatigue sévère» en raison d’une très forte activité ces derniers mois. Depuis, plus rien. L’hôpital du roi Fayçal à Ryad où avait été admis Ali Bongo le 24 octobre, se refuse toujours à tout commentaire. A un journaliste qui s’y est rendu mercredi, il a été répondu que pour toute information concernant le président, il fallait un ordre royal ou bien une autorisation de l’ambassade du Gabon. Une source étrangère proche du président Bongo, qui dit avoir eu des nouvelles mercredi matin, a affirmé qu’il «a eu un AVC» (accident vasculaire cérébral), cause de son hospitalisation. Le pronostic vital n’est plus engagé, il n’est plus sous respiration artificielle et il se trouve toujours à Ryad, selon cette source. «Nous n’avons pas assez d’informations», note Ange-Gaël Makaya Makaya, étudiant à l’Université Omar Bongo de Libreville, pour qui, du coup, les Gabonais «spéculent trop» sur les réseaux sociaux ou dans leurs conversations. «Les réseaux sociaux ne sont pas un baromètre de l’état d’esprit des Gabonais», estime cet étudiant. «La tradition chez nous veut qu’on ne souhaite pas la mort de quelqu’un, surtout lorsqu’il s’agit d’un dirigeant», ajoute l’homme de la rue. Mais comme le reconnaît un diplomate, la communication officielle n’a pas épargné les doutes. Une communication verrouillée, selon un journaliste gabonais qui, sous couvert d’anonymat, ajoute: «seul un cercle très restreint qui comprend la femme du président, Sylvia Bongo, a accès aux informations».

L’incertitude sur l’état de santé du président commence aussi à préoccuper les milieux économiques. Un dirigeant d’entreprise gabonais a confié qu’il entendait ralentir certains projets dans lesquels il était engagé financièrement. Et selon le cadre d’une multinationale présente au Gabon, localement «les affaires n’ont pas stoppé, mais mes dirigeants à l’international doivent avoir un œil sur le déroulement des événements».

Une possible vacance du pouvoir du président de la République doit être constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement ou des bureaux du Parlement (Sénat et Assemblée nationale), selon la Constitution gabonaise. Le président du Sénat assure alors l’intérim jusqu’à l’organisation d’une élection présidentielle dans un délai maximum de 45 jours. Mais en attendant, «personne ne sait ce qui se passe vraiment», selon un proche de la famille Bongo. «C’est comme dans un avion avant le crash», ajoute un militant du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir. Les Gabonais ont en mémoire le black-out autour de la maladie du père d’Ali, le président Omar Bongo auquel il a succédé et qui, en 2009, gravement malade, avait été transféré à Barcelone, en Espagne. Sa mort, annoncée publiquement le 8 juin 2009, avait été révélée la veille par un hebdomadaire français, mais démentie par le Premier ministre d’alors, Jean Eyeghe Ndong.



