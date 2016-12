/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le mercredi 21 décembre 2016

Conformément à ses statuts, l’A.g.k.d (Association Gaétan Nkodia pour le développement) a tenu, dimanche 4 décembre 2016, son assemblée générale annuelle, à Pointe-Noire. Membres, sympathisants et nouveaux adhérents ont participé à cette assemblée générale présidée par le député Gaétan Nkodia, élu dans la première circonscription de Tié-Tié, le troisième arrondissement de Pointe-Noire, et qui est président d’honneur de l’association qui porte son nom.



L’assemblée générale a été l’occasion de faire le point des activités en cette année 2016 qui s’achève. Le moins qu’on puisse dire est que l’Association Gaétan Nkodia pour le développement a encore fait œuvre utile, durant l’année qui s’écoule, comme cela est le cas, depuis 2008, année de sa création. Entre autres activités marquantes à mettre à son actif, on peut citer: la distribution en milieu scolaire de kits aux meilleurs élèves des différents établissements de l’arrondissement n°3 Tié-Tié; l’organisation de campagnes de lutte contre l’insalubrité dans les quartiers; la participation de l’A.g.k.d aux différentes campagnes de dons de sang au Centre national de transfusion sanguine; l’organisation de rencontres citoyennes pour la paix et le mieux vivre-ensemble...

«L’Association Gaétan Nkodia pour le développement a aussi mis en place l’exploitation de petits commerces et pressings pour certains de ses membres. Elle a aussi financé la formation d’auto-écoles pour d’autres de ses membres...», a ajouté son président d’honneur. Ainsi, 2016 est une année pleine d’actions et d’activités, grâce à la réalisation des projets envisagés au cours de la précédente assemblée générale.

Pour l’avenir, l’A.g.k.d envisage de participer davantage à la sensibilisation de la lutte contre le réchauffement climatique et celle de la prévention contre le V.i.h-sida. Tout comme elle entend aussi organiser des colloques sur la culture à la citoyenneté et le vivre-ensemble. Inscrit également sur la feuille de route pour 2017, l’accompagnement et la réalisation des projets de développements agricoles.

Au cours de l’assemblée générale, le député Gaétan Nkodia a salué, à sa juste valeur, le titanesque travail abattu par les membres de l’association. «C’est avec un sentiment de grande satisfaction que j’ai l’honneur et le plaisir de recevoir le travail que vous avez su mener dans la responsabilité et sous une envergure de sérénité et de franche collaboration», a-t-il notamment déclaré. Pour lui, «les sujets soumis à la réflexion des associés se sont avérés d’un intérêt à la dimension des aspirations des membres de l’A.g.k.d. Le matériel intellectuel mis en œuvre pour aboutir aux conclusions attendues pour chaque affaire s’étant avéré digne et efficace», s’est-il réjoui, tout en espérant que les résolutions issues des mûres réflexions de l’assemblée générale resteront des canevas de travail opérationnels et sûrs.

Le député Gaétan Nkodia a, par ailleurs, demandé aux membres de l’A.g.k.d d’éviter la paresse, la négligence et les polémiques. «Il faut travailler dans la fraternité, source d’harmonie. Cette fraternité qui, dans son essence, recommande la solidarité et l’action, mots chers à la devise de l’A.g.k.d», a indiqué l’élu de Tié-Tié. «Je comprends l’origine de la fraternité des hommes, on ne peut être frère qu’en quelque chose, s’il n’est point de nœud qui les unisse. Les hommes sont juxtaposés et non liés, on ne peut être frère tout court», a-t-il enseigné, citant Antoine Saint Exupery.

Signalons qu’à l’ouverture des travaux de l’assemblée générale, le député Gaétan Nkodia avait invité les membres de l’association à la réflexion, pour un épanouissement par la créativité. «Réfléchissez, soyez des acteurs actifs», avait- il recommandé.



