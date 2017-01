/ 0 Note utilisateur:/ 0

Dans une émission produite par notre concitoyen connu sous le nom d’Aristide Mobebissi, sur «Brazza-Paris infos», l’avocat français, Maître William Bourdon, s’est livré à une opération de sape des institutions de la République du Congo, en promettant vigoureusement la condamnation du Président Denis Sassou-Nguesso dans le cadre de la procédure ouverte au Parquet de Paris sur les «biens mal acquis», un concept hélas conçu pour désigner exclusivement les biens acquis par les dirigeants «mal aimés» de quelques pays africains...

; un concept qui n’arrive malheureusement pas à s’étendre, non seulement sur les nombreux scandales enregistrés au niveau des multinationales françaises et d’ailleurs, mais également sur les acquisitions des responsables du Moyen-Orient, faisant fi de ce que cela peut cacher derrière, à savoir: travail au noir, conditions opaques d’enrichissement, etc.

Notre indignation est si forte que nous nous sommes sentis dans l’obligation de réagir face à ce qu’il convient de qualifier d’imposture, d’escroquerie intellectuelle, de dérive machiavélique associée à une espèce de «narcissico-paranoïa». Ces O.n.gs nous prennent pour des imbéciles et s’imaginent que nous sommes prêts à accepter l’hypocrisie qui caractérise l’essentiel de leurs activités. Car, prétendre que le combat mené par l’O.n.g française Sherpa sert l’intérêt général des communautés africaines est une insulte à la conscience africaine et une insurmontable offense à l’élite politique africaine qui, en toutes circonstances, ne saurait avoir besoin des services extérieurs aux allures de mercenariat mal orienté et on ne peut plus vulgaire.

Nous sommes en droit de supposer que Maître William Bourdon, en mal de s’affirmer dans le cadre de l’objet social de son cabinet, s’accroche aux clichés porteurs, pour tâcher d’arrondir ses fins de mois. Spécialiste du droit pénal, il n’est point reconnu comme le meilleur de sa génération. Sa notoriété, comme on peut le constater, ne vient nullement de sa parfaite maîtrise du droit pénal au point de susciter l’admiration de ses congénères, mais essentiellement des faits sensationnels auxquels il s’attache pour masquer son incompétence. Retenu au fond des profondeurs de la sécheresse où s’est retrouvé noyée l’activité normale de son cabinet, il s’efforce d’émerger par le spectacle et le ridicule en essayant désespérément de stigmatiser les griefs abusivement portés contre les dirigeants africains. De qui se moque-t-on?

Hier encore, face à Patrick Balkany, Député-Maire de «Les Républicains» de Levallois-Perret (France), il soutenait l’implication de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Betancourt, en évoquant grossièrement une dizaine de témoignages supposés fort compromettants pour l’ancien Président. Hélas, le juge ne l’a pas suivi et l’homme qu’il a voulu condamner en est sorti sans aucune charge. Un camouflet qui n’a eu aucun impact sur l’esprit de cet avocat qui demeure plutôt concentré à justifier sa survie par une fixation haineuse et délirante sur un certain nombre de responsables africains dont la richesse démange quelques colons miséreux qui peinent encore à admettre la montée de la bourgeoisie africaine, donc de l’élite négro-africaine. Le 21ème siècle est celui de l’Afrique. Pourquoi vouloir résister à ce qui se profile de façon tout à fait naturelle?

Que pense-t-il de la célèbre déclaration de Karl Marx, lorsqu’il énonçait que «la richesse de l’Occident pue la sueur et le sang». Sait-il vraiment comment s’est forgée la première accumulation de la richesse occidentale? Le réveil de l’élite négro-africaine constitue un réel frein à l’enrichissement illicite des multinationales occidentales. Il est clair qu’une telle situation honorera les honnêtes gens amis de l’Afrique et provoquera des grincements auprès des jaloux que nous qualifions hier d’impérialistes. Que dit-il de l’asservissement financier orchestré autour du Franc Cfa dont cette même élite africaine sollicite l’affranchissement aujourd’hui. Combien d’O.n.gs occidentales se sont-elles senties interpellées par cette question, semble-t-il, révélatrice du plus grand scandale financier du siècle dernier?

Pourquoi un tel acharnement fait de violence, d’insolence et de détermination à descendre celui qui ne peut être ni votre ami ni votre ennemi; pour la simple et bonne raison que vous n’en avez simplement pas la carrure? Comment lui dire que le pillage systématique des matières premières dans nos pays devrait être au centre de leur préoccupation pour obtenir la condamnation de ces grandes multinationales? Mais Sherpa peut-elle s’attaquer à ce qui permet à William Bourdon, à ses fils, d’avoir une éducation saine quand bien même cela s’obtient au prix de multiples vies de jeunes africains exploités abusivement par lesdites multinationales? Sherpa peut-il faire le moindre rapprochement entre les bénéfices d’Areva et ceux de l’Etat guinéen dans l’exploitation de l’uranium? Entre les bénéfices de Total et ceux des Etats congolais, gabonais, etc?

Le scandale d’Elf n’a servi qu’à évoquer les biens acquis par les responsables africains sans relever, à sa juste mesure, le préjudice subi par les peuples concernés et les énormes bénéfices tirés par Elf et la France derrière ce scandale. Justement, William Bourdon pense qu’il ne lui appartient nullement de régler tous les malheurs africains. Le seul malheur africain, à sa mesure, qu’il peut gérer est celui lié à l’enrichissement des Chefs d’Etat du Congo, du Gabon et de la Guinée Equatoriale (Sic). Si nous ne pouvons-nous associer à un tel égarement, nous en appelons au sens d’éveil de l’opinion publique africaine, pour condamner, avec fermeté, de telles initiatives qui continuent de faire des Africains des gens incapables de se prendre en charge.

Le combat contre la corruption est une valeur démocratique qui ne saurait se dissocier du respect des institutions qui en est une autre. Monsieur Bourdon doit comprendre définitivement que le Président Denis Sassou-Nguesso représente l’Etat congolais et, par voie de conséquence, tous les Congolais. Une atteinte grave à sa personne se traduit par une attaque profonde et discourtoise à nos institutions. Nous, peuple congolais, ne l’accepterons jamais. Sherpa, qui n’est rien d’autre qu’un petit club d’amis enfermés dans une pièce de six à quinze mètres-carrés, ne peut avoir la prétention de sauver la destinée du peuple congolais, encore moins celle des Africains. Cette compassion à géométrie variable ne nous est d’aucune utilité. Si cet avocat ne peut s’émouvoir de la situation dramatique des réfugiés syriens, afghans parfois brutalisés sous son nez, qui ne peut lever son petit doigt face à la condamnation de ces concitoyens qui ont simplement voulu porter de l’aide aux réfugiés syriens blessés, n’a absolument rien à nous dire ou à nous apporter.

Nous, Consensus 2016, nous réservons le droit d’ester en justice contre cette association pour le préjudice causé au peuple congolais par ces insidieuses déclarations.

Que l’opinion retienne de l’action de cet homme les cas suivants pris pour références dans le combat qui est le sien: la situation des travailleurs birmans contre Total; la situation des prisonniers de Guatanamo; aujourd’hui les biens mal acquis; ne rions pas. Que du spectacle!



Fait à Brazzaville le 10 janvier 2016



Pour Consensus 2016

Le Coordonnateur National

William BOUAKA