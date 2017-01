/ 0 Note utilisateur:/ 0

Alors qu’il ne donnait plus signe de vie, depuis la proclamation des résultats de l’élection présidentielle anticipée à laquelle il était un des candidats de l’opposition, le président de la C.a.d.d (Convention pour l’action, la démocratie et le développement), parti membre de l’I.d.c (Initiative pour la démocratie au Congo), une plateforme de l’opposition, André Okombi-Salissa a été arrêté à Brazzaville, par les services de police, mardi 10 janvier 2017, en exécution d’un mandat d’arrêt émis contre lui, en novembre 2016, par le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala-Oko, dans une affaire de «détention illégale d’armes de guerre et tentative d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat».

Après, son arrestation, il a été placé en garde-à-vue à la Direction générale de la surveillance du territoire, où il subit un interrogatoire, avant, probablement, qu’il ne soit déféré devant le procureur.

Ancien ministre, député P.c.t élu à Lékana (Département des Plateaux), André Okombi-Salissa avait basculé à l’opposition, après son éviction du gouvernement, en 2011. Il deviendra l’un des principaux leaders de l’opposition, exprimant des positions radicales à l’égard du pouvoir qu’il a servi pendant des années, et menant une campagne active contre le changement de la Constitution. Il était parmi les huit candidats qui ont affronté le Président Sassou-Nguesso, pendant l’élection présidentielle anticipée du 20 mars 2016. Mais, après le scrutin, particulièrement après la proclamation des résultats, il ne se faisait plus voir. Son absence en public a ainsi alimenté des rumeurs, le donnant parfois à l’étranger, en Europe ou aux Etats-Unis.

Le 21 novembre 2016, le procureur de la République annonçait l’ouverture d’une information judiciaire contre lui, Roland Gambou, son cousin qui va d’ailleurs décéder quelques jours après son arrestation, et l’une de ses épouses, Mme Gisèle Ngoma, dans une affaire d’armes de guerre trouvées au domicile de celle-ci, au quartier Nkombo, dans le 9e arrondissement Djiri. C’est ainsi qu’un mandat d’arrêt est émis contre lui. André Okombi-Salissa avait démenti ces faits, dans une réaction qu’il avait faite sur Radio-France internationale (Rfi).

Selon le communiqué de la direction générale de la police, André Okombi-Salissa a été interpellé au domicile où il se cachait à Brazzaville et cela s’est passé sans violence. C’est un grand tournant dans la vie politique de cet ancien ministre qui a fait ses études supérieures en Ukraine, et qui a intégré le P.c.t (Parti congolais du travail), à son retour au pays, au début des années 90. Il dirigera un mouvement de jeunesse, le Ca.d-M.j, créé à l’initiative du Président Denis Sassou-Nguesso, qui était à l’époque à l’opposition, sous le mandat du Président Pascal Lissouba (1992-1997). Pendant la guerre de 1997, qui provoquera la chute du premier régime élu après la Conférence nationale souveraine de 1991, André Okombi-Salissa s’illustrera comme un grand combattant, à la tête du Front 400, à Poto-Poto. Son groupe de miliciens cobras sera, d’ailleurs, à la manœuvre, pour repousser les ninjas qui avaient attaqué les quartiers Sud de Brazzaville, le 18 décembre 1998. C’est à la suite de cette guerre que naîtra l’affaire des disparus du beach, en 1999. Membre du gouvernement, il a changé de portefeuille à chaque remaniement ministériel, alors que l’opinion parlera beaucoup de son enrichissement personnel, lui qui était un «diplômé sans emploi». La dissolution du Ca.d-M.j sera à l’origine de son divorce avec son mentor politique, le Président Sassou-Nguesso, qui va l’évincer du gouvernement. André Okombi-Salissa s’ajoute à la longue liste d’opposants congolais en prison. En effet, d’autres avant lui, comme Jean-Marie Michel Mokoko, attendent toujours d’être jugés.



Joël NSONI