Publié le dimanche 15 janvier 2017

En visite officielle à Brazzaville, mardi 10 janvier 2017, Wang Yi, ministre chinois des affaires étrangères, a été reçu par le Président de la République, Denis Sassouu-Nguesso, après la séance de travail qu’il a eue avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger. La visite officielle du chef de la diplomatie chinoise à Brazzaville est un signal important des bonnes relations qui existent entre le Congo et le Chine.



Lors du point de presse fait à l’issue de leur séance de travail, les deux ministres des affaires étrangères ont évoqué, entre autres, la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, «projet le plus emblématique de la coopération sino-congolaise», selon le ministre Jean-Claude Gakosso. Ce dernier a précisé que ce «projet tient à cœur notre Chef d’Etat et le ministre chinois des affaires étrangères est venu réitérer le soutien du gouvernement chinois à ce propos. Les travaux commenceront à être réalisés, cette année. Ce projet emblématique de zone économique spéciale a vocation à faire du Congo un hub économique dans la sous-région», a déclaré le chef de la diplomatie congolaise.

Parlant de sa visite de travail à Brazzaville, Wang Yi a fait savoir que «l’année dernière, les deux Chefs d’Etat ont innové les relations bilatérales au niveau du partenariat global stratégique. Cela montre un nouveau pavillon de relations bilatérales. Le Président Xi Jinping a, à l’occasion de sa visite au Congo, en 2013, annoncé que le Congo fait, désormais, partie des pays pilotes en matière de coopération dans la capacité de production industrielle… Et dans ce sens, la Chine contribue et participe activement à l’industrialisation et à la diversification économique du Congo».

Le partenariat global stratégique élargit la coopération sino-congolaise dans tous les secteurs d’activités. C’est dans cette perspective que le chef de la diplomatie chinoise a expliqué qu’«au cours de notre séance de travail, j’ai proposé une piste de coopération pour la période à venir: développer la zone économique spéciale de Pointe Noire, pour en faire un projet pilote de la coopération en matière de capacité de production industrielle. Il s’agit de travailler pour aider le Congo à devenir un centre de production industrielle… à transformer les ressources naturelles du Congo en des acquis de coopération économique entre les deux pays», a-t-il clarifié.

S’agissant de la coopération financière, Wang Yi a suggéré que soient explorées les possibilités d’une telle coopération. Pour lui, «la Chine espère promouvoir le règlement en monnaie nationale… Les opérations économiques et financières entre les deux pays».

Signalons que la séance de travail au Ministère des affaire étrangère a connu la participation de Jean-Jacques Bouya, ministre de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Alain Akouala Atipault, ministre des zones économiques spéciales, et Ingrid Olga Ebouka Babackas, ministre du plan, de la statistique et de l’intégration régionale.



Marcellin MOUZITA

MOUKOUAMOU