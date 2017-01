/ 0 Note utilisateur:/ 0

Sa composition multi-ethnique et multiculturelle fait de l’Union africaine, un corps traversé par des courants contradictoires venus de l’opposition des particularismes et des différences de chacune de ses composantes socioculturelles. Dès lors, même si, de leurs débats pouvait résulter quelque accord formel sur des actions à mener, la diversité des visions du monde et des affects qui les sous-tendent constitue un obstacle pour parvenir à un accord et paralyse les volontés.



Qu’en seulement deux générations, l’organisation ait changé d’appellation peut, certes, apparaître comme une volonté d’ajustement de la pensée et de l’histoire qui transforme tout, mais c’est peut-être aussi le signe d’échecs successifs dont les causes de fond, souvent lointaines, ne sont pas clairement identifiées, avec pour conséquence, l’impossibilité de trouver des solutions satisfaisantes et durables. Il faut saluer la générosité de l’intention des pères fondateurs de l’Union africaine.

L’enthousiasme des commencements donna, un temps, l’illusion des réussites futures que faisait miroiter la promesse. On sait la suite: le piétinement dans le bavardage stérile et l’insignifiance. Le grand problème de départ que, dans l’enthousiasme des indépendances toutes récentes on n’identifia pas, était la composition multi-ethnique et multiculturelle de l’organisation. D’avoir tous été colonisés et d’avoir tous communié aux mêmes humiliations et aux mêmes frustrations donnaient l’illusion que se battre ensemble pour se donner un monde meilleur était possible, dans la négation et le dépassement des différences de toutes natures. Or, la possibilité d’un tel combat commun impliquait qu’on ait auparavant réfléchi à ses conditions psychologiques, étant donné le caractère hétéroclite des origines culturelles des partenaires. Dans une telle entreprise où la dimension affective compte et vaut son pesant d’or, rien de tel que l’unité culturelle pour avancer dans la même direction. Sans son soubassement culturel (le même passé historique, la même langue latine à usage culturel et scientifique, le même Christianisme comme religion dominante) fondée uniquement sur l’économie, l’Union européenne n’eût probablement pas tenu ses promesses.

Or, face au bloc formé par l’Union européenne, l’Union africaine apparaît comme un regroupement hasardeux de communautés culturelles et de sociétés dont le caractère disparate est accentué par l’opposition, en son sein, des couleurs de peau, de races, comme on disait naguère. Dans le Maghreb et en Mauritanie, les Arabo-Berbères musulmans qui ont en commun avec les Nègres du Sud du Sahara un passé compliqué et difficile fait du mépris des nègres par les Arabo-Berbères. Dans l’Afrique subsaharienne, les Nègres mais divisés en deux grandes communautés ethnolinguistiques: dans la bande du Sahel, ceux parlant des langues d’origine soudanaise, dont la majorité est islamisée; au Sud de la bande du Sahel, jusqu’au Cap, les Nègres bantu, en majorité chrétiens; aux marges du territoire de ceux-ci, les négrilles ou pygmées et les bushmen de Namibie et du désert du Kalahari. Entre toutes ces populations africaines, blanches et nègres, des différences culturelles et religieuses qui creusent entre elles de profondes divergences dans les manières de comprendre le monde et de le vivre.

Ces divergences sont telles qu’Arabo-Berbères du Maghreb et de Mauritanie et Nègres du Sud du Sahara ne sont pas près de s’entendre sur ce que chacun des deux groupes estime être l’essentiel pour soi. L’équation se complique davantage à partir du moment où les Nègres du Sud du Sahara regroupés comme les Arabo-Berbères, à partir de leur couleur de peau, sont divisés et opposés par la langue et les grandes religions monothéistes venues d’ailleurs: l’islam et le christianisme.

L’Union africaine est, de la sorte, un véritable habit d’Arlequin. Et ce n’est pas l’arrogance des Arabo-Berbères qui regardent de haut les Nègres méprisés qui mettra de l’harmonie dans cet assemblage hasardeux de cultures et de sociétés qu’est l’Union africaine. Cette situation sociologique de l’Afrique pèse de tout son poids sur les idéologies des Arabo-Berbères jamais repentis de ce qu’ils firent aux Nègres dans le passé, et explique que les agressions répétées des Nègres molestés au Maghreb et en Mauritanie ne soient pas dénoncés par les élites et les autorités politiques de ces pays dont les habitants courent le risque d’être regardés par les Nègres des pays du Sud du Sahara comme des faux frères et des traitres.



Dominique NGOÏE-NGALLA