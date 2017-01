/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 18 janvier 2017 10:21 Affichages : 19

Arrêté le 11 janvier, à l’aéroport international Maya-Maya, Ghys Fortuné Dombé-Bemba, directeur de publication du journal satirique Talassa, a été présenté à la presse, vendredi 13 janvier 2017, après deux jours de garde-à-vue à la brigade de recherches de la gendarmerie à Bacongo, par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala-Oko.

Accusé de «faits de complicité d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, en relation avec Bintsamou Frédéric», il a été déféré à la Maison d’arrêt centrale, après avoir été présenté auprès du doyen des juges d’instruction. Une procédure en crime flagrant a été ouverte contre lui. Le patron de Talassa est défendu par Maître Nzoussi.

L’arrestation et l’incarcération de Ghys Fortuné Bemba-Dombé sont intervenues après la sortie de l’édition n°439 de Talassa où il a publié un message aux Congolais de Ntumi, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis contre lui à l’issue des événements tragiques du 4 avril 2016 marqués par les attaques des quartiers Sud de Brazzaville préparés et perpétrés par les miliciens Ninjas Nsiloulous.

Une procédure en crime flagrant avait été ouverte par le parquet contre plusieurs ninjas Nsiloulous et des mandats d’arrêt ont été décernés contre le Pasteur Ntumi, Bintsamou Sylvain Richard, alias «Gozardio», et Malanda Elie, alias Pasteur Elie.

Pour avoir publié le message de Ntumi aux Congolais, le procureur de la République, André Gakala-Oko, estime que Ghys Fortuné Dombé-Bemba est en «complicité active» avec ce dernier, alors qu’il est toujours recherché par la justice. Suite à cette arrestation et à celle d’André Okombi Salissa, le mardi 10 janvier 2017, le secrétariat national du l’U.pa.d.s (Union panafricaine pour la démocratie sociale), parti situé à l’opposition, s’est réuni, vendredi 13 janvier, à son siège, au quartier Diata. Dans la déclaration rendue publique à l’issue de cette réunion, l’U.pa.d.s exige du gouvernement, en raison de la gravité des faits incriminés, l’organisation de procès équitables et impartiaux. Cela est nécessaire à la manifestation de la vérité.

En outre, l’U.pa.d.s a réitéré son appel au Président de la République de créer les conditions de détente et de décrispation du climat politique dans le pays. Car, le Congo traverse, depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel anticipé du 20 mars 2016, une période d’incertitudes qui se caractérise, au plan politique et sécuritaire, par des «arrestations, la persistance de la crise du Pool et toute forme d’intimidations».



Cyr Armel YABBAT-NGO