Selon la tradition magistérielle de l’Eglise, depuis le Pape Paul VI en 1967, le 1er janvier de chaque année est célébrée la journée mondiale de la paix. Cette année, c’est la 50ème journée. A cette occasion, le message délivré par le Souverain Pontife est toujours la ligne programme de la diplomatie du Saint-Siège pour l’année qui commence. Ce message est adressé bien sûr et avant tout aux chrétiens ainsi qu’aux hommes et femmes de bonne volonté; mais mieux encore à toutes les chancelleries du monde. Les Nonces apostoliques ont le devoir de le faire parvenir aux Chefs d’Etat ou de Gouvernement des pays où ils représentent le Saint-Siège. Le thème de cette année est: «La non-violence: style d’une politique pour la paix».

Quelles sont les grandes articulations du message papal, à l’occasion de la Journée mondiale de la paix, cette année? «Au début de cette nouvelle année, je présente mes vœux sincères de paix aux peuples et aux Nations du monde, aux Chefs d’Etat et de Gouvernement, ainsi qu’aux responsables des communautés religieuses et des diverses expressions de la société civile. Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi qu’à chaque enfant et je prie pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans chaque personne nous permettent de nous reconnaître mutuellement comme des dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans les situations de conflit, respectons cette «dignité la plus profonde» et faisons de la non-violence active notre style de vie», dit le Pape François, dès l’entame de son message.

Puis, le Pape démontre combien la violence a des conséquences dévastatrices pour la société et la vie humaine. Les foyers de violence engendrent des conséquences sociales très graves et négatives, dit-il. Comme preuve, le Pape utilise l’expression «troisième guerre mondiale par morceaux». «Le siècle dernier a été ravagé par deux guerres mondiales meurtrières; il a connu la menace de la guerre nucléaire et un grand nombre d’autres conflits, tandis qu’aujourd’hui, malheureusement, nous sommes aux prises avec une terrible guerre mondiale par morceaux. Il n’est pas facile de savoir si le monde est actuellement plus ou moins violent qu’il l’a été hier, ni si les moyens de communication modernes et la mobilité qui caractérise notre époque nous rendent conscients de la violence ou plus habitués à elle. De toute façon, cette violence qui s’exerce par «morceaux», de manières et à des niveaux différents, provoque d’énormes souffrances dont nous sommes bien conscients: guerres dans différents pays et continents; terrorisme, criminalité et attaques armées imprévisibles; les abus subis par les migrants et par les victimes de la traite; la dévastation de l’environnement. A quelle fin? La violence permet-elle d’atteindre des objectifs de valeur durable? Tout ce qu’elle obtient n’est-ce pas plutôt de déchaîner des représailles et des spirales de conflits mortels qui ne profitent qu’à un petit nombre de «seigneurs de la guerre»?», déclare-t-il.

Ensuite, le Saint-Père définit ce qu’il entend par non-violence. Pour lui, la non-violence a une signification étendue et nouvelle. Elle est plus qu’un désir, plus qu’une aspiration, plus qu’un simple rejet moral de la violence destructrice. Mais, la non-vioence est une méthode politique active et réaliste, disons un style de vie politique, c’est-à-dire tout à la fois un chemin de paix, un chemin d’espérance. C’est le seul chemin pour endiguer le fléau du commerce illégal mondial des armes. Ce triple chemin repose sur deux critères à savoir: toujours privilégier la négociation dans la résolution des conflits armés et également privilégier la diplomatie dans la gestion et la prévention des différends et des conflits.

Enfin, le Pape fonde sa méthode politique de non-violence sur trois primats: d’abord la primauté du droit, c’est-à-dire la force du droit et non le droit de la force. Ensuite l’égale dignité de tous les humains sans distinction ni discrimination. Enfin, le respect des cultures et de l’identité des peuples.

En somme, dans la vie politique et/ou en sciences politiques, la violence, le mensonge, la langue de bois ne font pas partie de la sphère politique. Tout cela relève des convictions idéologiques des partis, car le «ciel des valeurs est un ciel déchiré» (Cf. Jankélévitch). Mais, la politique au sens moderne et noble du terme, c’est le règne du dialogue, de la discussion procédurale, du compromis, du consensus, du respect des droits de l’homme, de l’éthique, de la responsabilité et, bien sûr, de la non-violence active.



Père Georges

LOEMBA NDENDE

Foyer de charité de Liambou