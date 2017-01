/ 0 Note utilisateur:/ 0

Bamako, la capitale malienne, a abrité du 13 au 14 janvier 2017, le 27ème sommet Afrique-France, qui a réuni 35 Chefs d’Etat africains autour du Président français François Hollande, qui a fait ses adieux au continent africain, et du Président malien Ibrahim Boubacar Keita. Le Président de la République, Denis Sassou-Nguesso, a participé à ce sommet, défendant sa thèse de la démocratie suivant les réalités propres à chaque pays africain. Consacré essentiellement à la sécurité et l’économie, le sommet de Bamako s’est tenu sur le thème: Pour le partenariat, la paix et l’émergence.

Les assises du sommet Afrique-France de Bamako étaient sous haute surveillance, grâce à un dispositif sécuritaire impressionnant, constitué de dix mille policiers et militaires. 180 hommes triés sur le volet, composant l’unité des forces spéciales anti-terroristes formées il y a un an, au lendemain des attentats de Bamako, étaient réquisitionnés pour sécuriser ce rendez-vous diplomatique des Chefs d’Etat.

Dans la capitale malienne, toute parée pour la circonstance, il y avait au moins un policier ou un militaire tous les 30 mètres. La circulation était devenue difficile et compliquée, à cause des fouilles et des contrôles. A travers la ville, une centaine de cameras étaient installées, de l’aéroport aux hôtels hébergeant les participants, y compris les centres des conférences retenus à cet effet.

Pendant le sommet, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont tenu au total trois huis-clos, le premier sur la sécurité et la paix, le second sur l’éducation et l’emploi et le troisième sur le développement et l’économie. En d’autres termes, les Chefs d’Etat d’Afrique et de France ont eu au cœur de leurs discussions, la sécurité avec la lutte contre le terrorisme, la démocratie et le développement, avec un accent particulier sur l’économie dont l’aide de 76 millions d’euros promise par la France aux pays africains à travers son organe technique, l’A.f.d (Agence française pour le développement). Ce sommet aux multiples enjeux s’est tenu au moment où, dans la plupart des pays du continent, les politiques s’orientent vers ce qu’il est convenu d’appeler la diversification de l’économie.

Le sommet a planché aussi sur la situation de crise en Gambie. Il s’agissait de maintenir la pression sur le Président sortant Yahya Jammeh qui tient dur comme fer à se cramponner au pouvoir, qu’il a pourtant perdu dans les urnes. C’est ainsi que s’est tenu un mini-sommet des pays de la Cedeao sur la Gambie, pour le sommer de quitter le pouvoir avant le 18 janvier. Deux options ont été envisagées: la solution diplomatique, pour négocier un départ pacifique en accordant à Yahya Jammeh quatre jours supplémentaires et la solution militaire pour le forcer à céder le fauteuil, au cas où il s’obstinerait. Invité de marque, le futur président gambien, Adama Barrow, reconnu comme Président élu de la Gambie, a participé à ce mini-sommet, où l’on a noté aussi la participation de Chefs d’Etat des pays anglophones comme le Nigéria, le Ghana, le Zimbabwe. Parmi les Chefs d’Etat, il y avait aussi le très anglophone Paul Kagamé du Rwanda.

Trois interventions ont marqué ces assises, les allocutions d’Ibrahim Boubacar Keita qui a plaidé pour la sauvegarde de l’émergence, de François Hollande et du président tchadien Idriss Deby Itno, président en exercice de l’Union africaine, qui ont parlé de la poursuite du partenariat historique entre la France et l’Afrique. Faisant ses adieux au continent africain, après 32 voyages officiels qu’il dit avoir réalisé en Afrique, François Hollande en a profité pour défendre sa position dans la lutte contre le terrorisme. Il s’est rendu vendredi 13 janvier à Gao en compagnie du ministre français de la défense Jean-Yves Le Drian, où il a visité les forces françaises stationnées au Mali depuis 2013, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne à travers l’opération Barkan qui a succédé à l’opération Serval.

Ce sommet devait aussi être marqué par l’action menée par une trentaine d’activistes de la société civile, qui avaient choisi de se retrouver dans la capitale malienne pour soumettre aux Chefs d’Etat une déclaration portant sur le développement et les contre-pouvoirs. En effet, dix organisations membres de la plateforme «Tournons la page», s’étaient fait inviter à ce sommet pour faire savoir au président français que durant son mandat, il a sacrifié les droits de l’homme au profit de la stabilité.

De leur côté, les jeunes ont eux aussi, cherché à faire entendre leur voix, en exposant leurs revendications et préoccupations aux dirigeants du continent. Parmi eux, le Forum des jeunes de Bamako, les diplômés sans emploi, ceux de la diaspora et aussi les représentants du Conseil national de la jeunesse de la République du Congo. Quelques-uns d’entre eux, entrepreneurs africains et français ont reçu des prix.



Aristide Ghislain NGOUMA