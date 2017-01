/ 0 Note utilisateur:/ 0

Dans une conférence de presse conjointe qu’ils ont donnée le vendredi 30 décembre 2016, au Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, à Brazzaville, l’ambassadeur rwandais, Dr Jean-Baptiste Habyalimana, le représentant du H.c.r (Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés), Cyr Modeste Kouame, et le directeur du comité national d’assistance aux réfugiés au Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, Saturnin Boukaka, ont annoncé que le 31 décembre 2017 marquera la fin de statut de réfugié pour les citoyens rwandais réfugiés au Congo.

La conférence de presse a marqué le démarrage d’une campagne de sensibilisation et d’information sur l’avenir des ressortissants rwandais, arrivés au Congo depuis 1997, à cause des événements qui avaient embrasé leur pays, avec le génocide rwandais. «Depuis juin 2013, il a été invoqué la clause de cessation du statut de réfugié à leur égard. Pour son applicabilité ou son effectivité, il était convenu de mettre une date butoir fixée au 31 décembre 2017. Cela montre que dans un an, cette clause sera effective. Elle aura un caractère obligatoire. Ce qui veut dire que dès le 1er janvier 2018, le Congo n’aura plus de réfugiés rwandais», a dit Cyr Modeste Kouame.

Cette décision est le résultat de plusieurs rencontres entre les gouvernements congolais, rwandais et le H.c.r. «La dernière en date est celle qui s’est tenue à Brazzaville, du 8 au 9 septembre 2016. Celle-ci a été suivie de la réunion tripartite ministérielle, qui a eu lieu à Genève, en Suisse, le 30 septembre 2016», a rappelé le représentant du H.c.r. «Toutes ces rencontres ont donné une feuille de route claire, qui nécessite de renforcer une campagne de sensibilisation à l’attention des réfugiés, pour qu’ils décident en toute connaissance de cause», a-t-il poursuivi.

Selon lui, des solutions durables ont été retenues: le rapatriement volontaire ou le rapatriement librement consenti; la réinstallation dans un pays tiers; et l’intégration locale.

Concernant les réfugiés rwandais, deux solutions peuvent s’appliquer: l’intégration locale ou le rapatriement volontaire. La réinstallation dans un pays tiers n’est pas à l’ordre du jour, pour les réfugiés rwandais. Pour l’heure, aucun pays ne demande à avoir des réfugiés rwandais sur son sol.

A ce jour, il y a plus de dix mille réfugiés rwandais sur le territoire congolais. 4000 demandes d’exemption ont été déposées. Plus de 1000 demandes ont déjà été traitées. Les notifications individuelles seront faites dans les jours à venir par le H.c.r, pour que les demandeurs soient édifiés sur leur sort.

«Au regard de la situation actuelle, il est question d’attirer l’attention des réfugiés rwandais, afin qu’ils arrivent à prendre des décisions responsables. Etant donné que la situation ayant entraîné leur fuite n’existe plus, il est donc question qu’ils prennent des décisions responsables, pour éviter qu’après la date butoir, qui est fixée au 31 décembre 2017, qu’ils se retrouvent dans une situation irrégulière en République du Congo», a dit Saturnin Boukaka, représentant le Congo.

«Le Rwanda a connu une période tragique de son histoire, notamment le génocide de 1994. Les Rwandais savent bien que le statut de réfugié n’est pas un statut humain. La décision de la cessation de statut de réfugié est une décision de droit. L’objectif principal, c’est de donner aux Rwandais qui sont à l’étranger, pour toute sorte de raison, de rentrer chez eux, mais aussi de bénéficier des avantages qu’ils peuvent attirer dans les pays où ils sont installés», a déclaré, pour sa part, l’ambassadeur du Rwanda au Congo. Ce dernier a lancé un appel à ses compatriotes, en assurant que le Rwanda est devenu un pays fréquentable, de progrès où les gens peuvent travailler, donc un pays ouvert au monde, même les étrangers sont les bienvenus, raison de plus pour les Rwandais.



Philippe BANZ