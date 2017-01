/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 21 janvier 2017 16:29 Affichages : 67

Au cours d’une communication rendue publique lundi 16 janvier 2017, à Brazzaville, devant la presse nationale et en présence des responsables de la Copar (Convention des partis républicains), une plateforme de l’opposition républicaine dirigée par le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, à laquelle fait partie le M.i.s (Mouvement pour les intérêts congolais et le salut), parti ayant pris part au dialogue nationale de Sibiti en 2015, son président, Bonaventure Mizidy, a appelé les populations du Département du Pool, victimes des exactions des ninjas nsiloulous, à se débarrasser de Frédéric Bintsamou, alias pasteur Ntumi.



Bonaventure Mizidy, qui a fait là une sortie politique peu habituelle depuis l’éclatement de la crise du Pool, a déploré le comportement de certains responsables de l’opposition qui ne font que critiquer, à tort, selon lui, les grandes réalisations du gouvernement pour la bonne marche de la démocratie congolaise. Car, le système politique actuel permet à chacun de se déterminer librement, selon ses intérêts et de marquer sa différence, a-t-il expliqué.

Revenant sur la situation dans le département du Pool, le président du M.i.s a fustigé les exactions des hommes de Ntumi sur les paisibles populations et les actes de sabotages perpétrés sur les ouvrages publics. Il s’est indigné devant la destruction du tissu économique, l’habitat, les ouvrages de communication routière et ferroviaire, les produits d’élevage et de cultures vivrières dans ce département meurtri. A cause de l’insécurité engendrée par le phénomène ninjas-nsiloulous, plusieurs enfants du Pool ne sont plus scolarisés et n’ont pas de pièces d’Etat-civil, a-t-il souligné.

Bonaventure Mizidy a saisi cette occasion pour rappeler la position de son parti, depuis le débat sur le changement de la Constitution. «Le M.i.s est le premier parti politique de l’opposition qui n’a jamais accepté la Constitution du 20 janvier 2002. Pour ce qui est des assises de Sibiti, il n’y a jamais eu de diktat, sinon une démocratie triomphante. D’ailleurs, certains partis de la majorité avaient opté pour une simple révision de la Constitution du 20 janvier. Ils ont été mis en minorité et un consensus avait été trouvé, demandant au Président de la République d’interroger le peuple. C’est autant dire que la démocratie est en bonne voie et que tous ceux qui meurent dans le Pool, civils comme militaires, sont des Congolais et cela doit interpeller notre conscience. Voilà pourquoi nous ne pouvons trouver aucune excuse politique, ni aucun prétexte d’aucune sorte aux miliciens ninjas et à leur chef, Frédéric Bintsamou, à l’origine des exécutions sommaires sur des cadres considérés naguère par eux comme des traitres et infiltrés. Que le pasteur Ntumi ne prenne pas les populations du Pool en otage», a martelé le président du M.i.s.

Le président du Mis a aussi épinglé deux faits majeurs qui entravent la bonne marche de la démocratie dans notre pays, à savoir: l’évolution patiente et exponentielle de la démocratie pluraliste et la construction nationale. Pour lui, «personne n’a le droit d’enfreindre à notre jeune démocratie, car ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise».

Enfin, pour redonner vie à son parti, Bonaventure Mizidy a annoncé l’organisation, très prochaine, à Brazzaville, de deux ateliers portant sur les questions de formation et d’emplois des jeunes.



Pascal BIOZI KIMINOU