A l’initiative de l’Association Pratic, que dirige Luc Missidimbazi, en partenariat avec l’A.r.p.c.e (Agence de régulation des postes et communications électroniques) et sous le patronage du Ministère des postes et des télécommunications, il se tiendra, du 11 au 14 avril 2017, au Palais des congrès, à Brazzaville, un salon international des technologies de l’information et de la communication, et de l’innovation, dénommé: «Osiane 2017», dont l’ouverture sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.

Mardi 17 janvier dernier, Léon-Juste Ibombo, ministre des postes et des télécommunications, a lancé, officiellement, à l’Hôtel Olympic Palace, les préparatifs de ce salon qui entend amener les acteurs économiques, sociaux et administratifs à tirer le meilleur profit de l’environnement numérique au Congo.

Les T.i.c (technologies de l’information et de la communication) sont, depuis ces trois dernières décennies, des outils incontournables de développement socio-économique. Le Congo ne peut envisager la diversification de son économie sans une promotion et une vulgarisation des T.i.c. Dans ce domaine, les initiatives se multiplient. A l’exemple du salon international initié par l’Association Pratic, qui tiendra sa première édition, en avril prochain. Rencontre d’affaires (B2B), expositions de produits, échanges avec les décideurs économiques et politiques, démonstration de la contribution des T.i.c dans une économie diversifiée et inclusive, promotion des conditions favorables d’accès à l’Internet, opportunités d’accompagnement des start-up congolaises, bref, le salon Osiane 2017, que coordonne Mme Dominique Dhello, entend être pratique.

La cérémonie du lancement des préparatifs de ce salon s’est révélée comme une occasion de montrer aux yeux du monde des affaires qu’on ne peut plus se passer du numérique.

Dans son mot de bienvenue, sa directrice, Dominique Dhello, a indiqué que le salon Osiane 2017 regroupera, en avril prochain, dans la capitale congolaise, les acteurs nationaux et étrangers du monde des affaires.

Le ministre Léon-Juste Ibombo a, officiellement, lancé «le salon international des technologies de l’information et de la communication, Osiane 2017». «Les technologies de l’information et de la communication représentent, de nos jours, non seulement un vecteur essentiel de développement des autres secteurs économiques, mais aussi un secteur dynamique d’innovation. Elles requièrent donc une parfaite promotion, afin de permettre à l’Etat et à l’ensemble de sa population, d’en tirer pleinement profit», a-t-il déclaré. En même temps, il a loué les efforts des acteurs du domaine, par le biais du président de l’Association Pratic dont ils partagent les idéaux de développement de l’économie numérique au Congo.

Dans une table-ronde avec des opérateurs économiques dans ce domaine, Mme Brenda Lopes, modératrice de la cérémonie, a introduit le thème: «Comment le Congo peut libérer son potentiel sur les technologies et l’innovation», qui a été développé par Luc Zanghieri, Alain Ndalla et Roland Ondeli. Chacun d’eux a défendu son rayon d’activités, tout en montrant la place combien grandiose de l’économie numérique à l’heure de la mondialisation. Certains d’entre eux ont mis l’accent sur la formation des jeunes qui sont la mémoire de l’Afrique. Ces jeunes sont le moteur du développement du Congo de demain dans l’économie numérique. L’Etat est à cet effet interpellé dans la prise en charge de la jeunesse dans ce domaine d’avenir.

Pour sa part, Luc Missidimbazi a fait la présentation du salon, ses enjeux et son univers.

Cependant, ils ont besoin des sponsors. L’appel est lancé à quiconque désire d’avoir un stand de se prononcer déjà.

Grâce-Désirée BAH