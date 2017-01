/ 0 Note utilisateur:/ 0

A la demande du Président de la République, l’Assemblée nationale a tenu, du 17 au 19 janvier 2017, une session extraordinaire pour lever l’immunité parlementaire du député André Okombi-Salissa, député P.c.t élu à Lékana (Département des Plateaux), mais qui a basculé ensuite à l’opposition. La demande de la levée de son immunité a été faite par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala-Oko, à la suite d’un mandat d’arrêt émis contre lui, en novembre 2016, dans une affaire de «détention illégale d’armes de guerre et tentative d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat».

Présidée par Justin Koumba, président de l’assemblée nationale, cette session extraordinaire, qui comportait une seule affaire à son ordre du jour, était houleuse et a connu de chaudes empoignades verbales entre les députés de la majorité qui étaient pour la levée de l’immunité et ceux de l’opposition, opposés à cette démarche.

Ancien ministre, André Okombi-Salissa a été interpellé le 10 janvier 2017, au domicile où il se cachait à Brazzaville, après une cavale de près de dix mois, ayant alimenté les rumeurs le donnant, parfois, à l’étranger, en Europe ou aux Etats-Unis. Le 21 novembre 2016, le procureur André Gakala-Oko annonçait l’ouverture d’une information judiciaire contre lui, son cousin Roland Gambou, décédé quelques jours après son arrestation, et l’une de ses épouses, Mme Gisèle Ngoma, dans une affaire d’armes de guerre trouvées au domicile de celle-ci, au quartier Nkombo, dans le 9ème arrondissement Djiri. C’est ainsi qu’un mandat d’arrêt avait été émis contre lui. Ce qui a conduit à son interpellation par les services de la police, malgré son statut de député. André Okombi-Salissa est, depuis le 10 janvier 2017, placé en garde-à-vue à la Direction générale de la surveillance du territoire, où il subit un interrogatoire, avant qu’il ne soit déféré devant le procureur.

Pour permettre les poursuites judiciaires contre lui, il a fallu lever son immunité parlementaire. Selon Justin Koumba, à l’ouverture de la session, «le député ne demeure moins un citoyen qui peut être appelé à commettre un certain nombre de délits. Dans ce cas, une procédure est mise en œuvre pour pouvoir permettre au pouvoir judiciaire d’exercer son droit». La session extraordinaire de l’assemblée nationale s’est tenue après le versement des primes aux députés qui attendaient depuis longtemps. Les débats étaient houleux, parfois teintés de propos violents, pendant la plénière du jeudi 19 janvier.

Dans son exposé, Pascal Tsaty-Mabiala a indiqué que c’est pour la première fois qu’une telle initiative est exécutée à l’hémicycle. Par cet acte, il a constaté que les Congolais ne sont pas encore prêts à se pardonner, «à éloigner les germes de conflits et, par conséquent, le spectre de la violence». Sur la qualification des faits, il a estimé que cela ressemble à une tragi-comédie, une plaisanterie de mauvais goût. S’agissant des termes interpellation et arrestation évoqué par le ministre, il a laissé entendre que cela signifiait la même chose: «Okombi a été placé en détention puisqu’il est privé de sa liberté et, ce avant que son immunité parlementaire n’ait été levée».

Pour sa part, le député de la majorité, Accel Arnaud Ndinga Makanda, a appelé les députés «à voter pour la levée de l’immunité, afin d’établir les faits. La vérité doit jaillir», a-t-il déclaré. Lever l’immunité signifie qu’on donne toute la chance à Okombi pour se défendre, pense un autre député de la majorité, Jean Jaures Ondelé. «Il s’agit, pour nous, d’être en phase avec la démocratie. Nous donnons la possibilité à un pouvoir de faire son travail», a souligné Henri Zoniaba Aymessone. «Il est mieux que l’assemblée nationale parle d’une même voix», a lancé Justin Koumba, faisant la synthèse des débats. A 113 voix contre 6, les députés ont donc voté la levée de l’immunité parlementaire d’André Okombi-Salissa.



Cyr Armel YABBAT-NGO