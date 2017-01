/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 25 janvier 2017 11:18 Affichages : 13

Initiés par l’Union européenne, pour remplacer la convention de Lomé et l’accord de Cotonou avec les pays A.c.p (Afrique, Caraïbes Pacifiques), les A.p.e (Accords de partenariats économiques) visent à instaurer un espace de libre échange commercial entre les pays de l’Union européenne et ceux des A.c.p. Mais, ayant des budgets étatiques essentiellement alimentés par la fiscalité et la douane, les pays A.c.p se montrent réticents à s’engager dans ce partenariat, craignant des effets néfastes sur leurs économies, même si l’Union européenne promet un accompagnement d’aide financière.

Au sein de la Cemac (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale), la sous-région qui s’est montrée très réservée par rapport aux A.p.e, seul le Cameroun s’est, jusqu’à présent, engagé dans cette voie. Le pays du Président Paul Biya a signé, en juillet 2014, un accord d’étape relatif aux A.p.e, qui est entré en vigueur en août 2016. Dans le cadre de cet accord, il est prévu la suppression des droits de douane de 25% par année, pendant quatre ans, pour les produits indiqués dans l’accord d’étape. Or, par le jeu des vases communicants, les produits européens importés par le Cameroun, avec des taxes douanières réduites, se retrouvent en circulation au sein du marché de la Cemac, qui a demandé de reprendre à zéro les négociations avec l’Union européenne, pour un engagement global entre les deux sous-régions.

En conséquence, même s’ils ne se sont pas engagés dans le processus des A.p.e, les autres pays de la Cemac en subissent les effets, par le fait d’un seul, le Cameroun. C’est pourquoi, l’Association congolaise pour la défense des droits du consommateur milite à ce que le Congo ne s’engage pas dans cette voie, si jamais certains aspects de cet accord d’étape ne sont pas revus, «pour des raisons suivantes: 1- Le Congo milite fermement pour l’intégration sous-régionale; 2- Le budget congolais est fiscal, les compensations mises en avant par l’Union européenne restent incertaines; 3- Le Congo est dans un programme de développement dont l’axe principal est la création des Zones économiques spéciales; 4- Le Cameroun a signé, en lieu et place des autres Etats de la Cemac, l’accord d’étape, sans en avoir reçu mandat; 5- Un accord est, entre parties, le résultat d’un consensus ce qui est contraire à l’attitude affichée par l’Union européenne», souligne Dieudonné Moussala, dans sa correspondance au Premier ministre.

La crainte des pays du Sud tient, surtout, dans les menaces qui pèsent sur les secteurs industriels et agricoles, peu compétitifs par rapport aux produits européens. L’exemple des pays s’étant engagés dans les accords de libre-échange et qui ont vu ces deux secteurs être plongés dans le marasme a renforcé leurs réticences. En tout cas, Dieudonné Moussala propose au gouvernement de recourir à un référendum, pour que le peuple décide lui-même, au cas il est tenté de s’engager dans la voie des A.p.e.



Joël NSONI