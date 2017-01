/ 0 Note utilisateur:/ 0

Dans une déclaration publiée à Brazzaville, le 20 janvier 2017, sous forme de mise au point, et signée par son président, Basile Ngolil, la Fetrasseic ((Fédération des travailleurs de la science, des sports de l’enseignement, de l’information et de la culture), syndicat relevant de la C.s.c (Confédération syndicale congolaise) a donné deux mois au gouvernement, à compte du 25 janvier 2017, pour convoquer le comité national du dialogue social suspendu depuis le 29 décembre 2015, afin d’examiner l’application des accords signés entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l’éducation et trouver des solutions aux revendications sociales contenues dans une note explicatives adressée au gouvernement.

Faute de quoi, la Fetrasseic se réserve la décision de déclencher «une grève généralisée dans les secteurs de l’éducation, de la communication, de la culture, de la recherche scientifique, des sports et de la jeunesse».

Dans une note explicative publiée le 20 janvier dernier, la Fetrasseic a classé ses revendications en deux catégories: les revendications sans impact financier qui concernent la publication des statuts particuliers, l’intégration des finalistes des écoles professionnelles, la régularisation des textes d’intégration de certains agents de l’Etat et leur harmonisation. Les revendications avec impacts financiers le paiement des rappels de soldes, etc.



Revendications sans impact financier

1- Publication des statuts particuliers des secteurs de l’éducation, de l’information, de la culture, de la recherche scientifique des sports et de la jeunesse. Entendu que les syndicalistes ne revendiquent leur publication que dans le volet administratif, un moratoire dont la durée sera arrêtée conjointement par le gouvernement et les syndicats déterminera le délai de la prise en charge effective des avantages consignés dans lesdits statuts.

2- Intégration des finalistes des écoles professionnelles et des communautaires (prestataires, bénévoles, pigistes et décisionnaires) de l’enseignement, de la communication, de la culture et de la recherche scientifique.

En ce qui concerne leur intégration ou engagement, la Fetrasseic propose ce qui suit: le budget étant annuel, il est possible de procéder par simple remplacement au niveau des mêmes postes budgétaires, sans en créer de nouveaux. Par exemple, le salaire d’un professeur certifié de lycée admis à la retraite peut permettre de recruter au moins deux instituteurs ou plus. Donc, pour un effectif de 1000 départs à la retraite, il est possible de recruter au moins 2000 finalistes et communautaires. Il est avéré que beaucoup d’agents de l’Etat cessent leur service en cours d’année budgétaire, créant ainsi des postes vacants. A titre illustratif, nous citons le cas des 3663 enseignants admis à la retraite au Ministère de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation pour les années 2015- 2016 qui pouvaient permettre de recruter 5000 ou 6000 finalistes, prestataires et bénévoles, sans attendre les quotas.

3- Régularisation des textes d’intégration de certains agents de l’Etat, adhérents de la Fetrasseic, admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui ne détiennent que des attestations de recrutement.

4- Harmonisation des textes d’intégration des agents de l’Etat, adhérents de la Fetrasseic, admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

N.B: Les situations 3 et 4 permettront de réduire les difficultés rencontrées par les agents de l’Etat et les retards dans le dépôt de leurs dossiers à la Caisse de retraite des fonctionnaires.

5- Règlement de la situation administrative des agents de l’Etat suspendus de leur fonction de façon arbitraire par le préfet de la likouala.



Revendications avec impact financier



1- Paiement des rappels de solde d’activités des enseignants

Le 28 août 2013, le gouvernement et les syndicats avaient signé un protocole d’accord, en vue d’apurer progressivement, les rappels de solde d’activités des enseignants, au plus tard à la fin de la même année. Evaluation faite, les impayés des rappels de solde d’activités dont le paiement partiel a déjà commencé, s’élèvent à 6,5 milliards de francs Cfa. Les dossiers déjà traités à la solde se trouvent à la Caisse congolaise d’amortissement, en attente de la mise en place d’une commission de pointage pour une évaluation financière. Quelques dossiers se trouvent encore à la Solde pour traitement.

2- Rappel des effets financiers dus aux promotions, suspendus de façon arbitraire par le ministre des finances, de l’économie, du budget et du portefeuille public depuis 2013.

La Fetrasseic revendique la levée de cette mesure, pour permettre aux intéressés de recouvrer leurs droits.

3- Reversement intégral des fonds de gratuité de l’année 2015-2016 aux établissements scolaires.

4- Tenue et publication des textes des Commissions administratives paritaires des Ministères relevant du secteur de la Fetrasseic.

5- Amélioration des conditions de travail et la sécurisation des établissements publics de l’éducation, de la communication et des sports.