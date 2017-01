/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 25 janvier 2017 11:34 Affichages : 107

Arrêté dans sa cachette à Massengo, en banlieue Nord de Brazzaville, par les services de police, le 11 janvier dernier, l’ancien ministre André Okombi-Salissa, devenu un des leaders de l’opposition dont l’immunité parlementaire a été levée le 19 janvier dernier par l’Assemblée nationale, a été présenté à la presse, lundi 23 janvier 2017, par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, André Gakala-Oko.



André Okombi-Salissa a été placé à la Maison d’arrêt centrale de Brazzaville, après avoir été présenté devant le doyen des juges d’instruction. Une information judiciaire a été ouverte contre lui, pour quatre chefs d’accusation: «détention illégale d’armes et munitions de guerre, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, détournement des deniers publics et complicités».

Le réquisitoire introductif du procureur de la République du 21 novembre 2016 saisissait le doyen des juges d’instruction qui, par la suite, a procédé aux différents actes d’instruction. Suivant l’instruction, le magistrat instructeur a envisagé la comparution d’André Okombi-Salissa, en vertu des dispositions de l’article 64 alinéas 4 et 5 du code de procédure pénale.

Tenant compte de son statut de parlementaire, le doyen des juges d’instruction a sollicité auprès du procureur de requérir la levée de son immunité parlementaire. D’où son déferrement au parquet, après que la police judiciaire ait bouclé son enquête préliminaire. Ainsi, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre lui, ainsi que les nommés Moumelé Léon et Makosso Espoir, en fuite, pour «détention illégale d’armes et munitions de guerre, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, détournement des deniers publics et complicités». Les deux derniers chefs d’accusation viennent donc s’ajouter aux deux premiers dont il faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt. «Compte tenu de l’extrême gravité des faits, j’ai requis le décernement, part le doyen des juges d’instruction, d’un mandat de dépôt à l’encontre d’André Okombi-Salissa et des mandats d’arrêt à l’encontre de Moumelé Léon et Makosso Espoir, actuellement en cavale», a expliqué André Gakala-Oko.

C’est à bord d’un blindé à roue de l’unité spécialisée de la police que l’ancien ministre et député élu à Lékana (département des Plateaux) est arrivé, menotté, au parquet.

Souriant, détendu et vêtu d’une chemise marron et d’un pantalon bleu, il était serein et ne faisait que remuer la tête à la lecture de la déclaration du procureur de la République. Il était assisté de trois avocats, dont deux Congolais et un Sénégalais qui, du reste, a été expulsé et mis aux arrêts par le procureur de la République, pour avoir protesté contre les menottes placés entre les mains de son client. «Vous avez violé son intimité. Vous ne pouvez pas le présenter menotté devant la presse», a-t-il dit à André Gakala-Oko, juste après la lecture de sa déclaration et au moment où il voulait enchaîner, en lingala. «Vous êtes qui?», a rétorqué le procureur qui ne le connaissait pas. «Je suis son avocat», a répondu le Sénégalais. «Je ne vous connais pas. Est-ce que vous êtes constitué? Vous êtes un voyou. Ici, ce n’est pas le Sénégal. La police, expulsez ce type et placez-le sous mandat de dépôt!», a martelé André Gakala-Oko, visiblement en colère. Finalement, son collègue congolais, Maître Ibouanga, a tenté de calmer le procureur qui a lancé: «On se constitue devant le procureur. Chez lui, là-bas, il y a le désordre?». L’avocat sénégalais a été, finalement, expulsé du Palais de justice. Cet incident montre à quel point on est dans un dossier complexe.

Le tout sous le regard d’André Okombi-Salissa, qui a été, ensuite, conduit auprès du doyen des juges d’instruction, avant son déferrement à la Maison d’arrêt centrale.

S’expliquant à la presse, André Gakala-Oko a rappelé que la police judiciaire procède à des enquêtes soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office. C’est donc la police judiciaire qui, d’office, a procédé à l’enquête préliminaire dans cette affaire d’André Okombi-Salissa. «Au stade de l’enquête préliminaire opérée par la police judiciaire, le député était donc en état d’interpellation policière et non en état d’arrestation», a-t-il précisé.



Cyr Armel YABBAT-NGO