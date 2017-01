/ 0 Note utilisateur:/ 0

En séjour à Kinshasa, capitale de la R.D Congo, jeudi 19 janvier 2017, le Président Denis Sassou-Nguesso a encouragé les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), en menant les pourparlers «à bon port», pour une sortie de crise en République Démocratique du Congo. Le Président Sassou-Nguesso a, tout d’abord, eu un entretien, en tête-à-tête, avec son homologue, le Président Joseph Kabila, avant de recevoir, dans sa suite de Kempiski Fleuve Congo Hôtel, à Kinshasa, le Premier ministre Samy Badibanga Nkita et une délégation des évêques conduite par Mgr Marcel Utembi.

C’est un véritable coup de pouce que le Chef d’Etat a donné au processus de dialogue conduit par les évêques en R.D. Congo. «Le Président Sassou de la République du Congo est l’une des personnes qui ont encouragé, dès le début, les bons offices de la Cenco qu’il a même qualifiés de dernier rempart. Il a sincèrement félicité les évêques, tout en leur demandant de bien accoster», a déclaré l’Abbé Donatien Nshole, à l’issue de l’audience.

Le Président Denis Sassou-Nguesso a offert ses bons offices, dès le début, dans le processus de dialogue entre les acteurs politiques de Kinshasa, en vue d’un compromis qui permettrait une gestion apaisée de la période post-19 décembre 2016. «Il était normal que le Président Sassou en vienne aux nouvelles et c’était l’occasion, pour les évêques, de lui faire un état des lieux de ce qui se fait maintenant et naturellement de recevoir quelques conseils de sage», a poursuivi l’Abbé Nsholé. «Il a comparé le stade actuel du travail des évêques à un bateau qui veut accoster. Il y a toutes les manœuvres qui doivent être faites pour que l’accostage se fasse dans les bonnes conditions», a rapporté le porte-parole de la Cenco, qui a ajouté: «Rien n’est facile, mais le Président Sassou est confiant du travail des évêques. Il est optimiste que tout irait bien».

Un accord global et inclusif a été conclu, depuis le 31 décembre 2016, entre le camp au pouvoir et l’opposition. Cet accord prévoit une cogestion de la transition entre toutes les parties signataires et la tenue, en décembre 2017, des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales. Selon ce compromis politique, le Président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 19 décembre 2016, reste en fonction, jusqu’à l’élection de son successeur. Cependant, les discussions sur le partage des postes rencontrent un blocage.

Face à l’absence de compromis, la Cenco a sommé les acteurs politiques de conclure les travaux, le samedi 21 janvier 2017. «Raisonnablement, les évêques pensent que le travail peut être fini le samedi», a dit le porte-parole de la Cenco à la presse. Quant à ceux qui n’ont toujours pas signé l’accord politique, le porte-parole de la Cenco reste confiant et assure qu’«il y a des pourparlers avec ceux qui n’ont pas encore signé. Rien n’est perdu».

Tout juste après la Cenco, le Président Sassou-Nguesso a reçu le Premier ministre de la R.D.C, Samy Badibanga. Pendant 20 minutes, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon des questions de l’heure. «Nous avons parlé effectivement des questions d’actualité, de la question de l’accord du 18 octobre et de l’accord du 31 décembre, pour voir un peu jusqu’où peuvent amener ces discussions», a-t-il déclaré, au sortir de l’audience. Samy Badibanga fait partie de ceux qui n’ont pas encore signé l’accord du 31 décembre 2016. «On espère, tous, que l’atterrissage va se faire en douceur et qu’en définitive, il y aura un compromis pour permettre à toutes les forces politiques de se retrouver dans cet accord et avoir un équilibre qui sera respecté en fonction des composantes en place; d’aller dans l’apaisement vers les élections et avoir une période d’accalmie jusqu’aux élections», a souhaité ce dernier.

Indexé d’être parmi ceux qui bloquent la conclusion des discussions directes du centre interdiocésain, Samy Badibanga s’est justifié, en ces termes: «Ce n’est pas dans ces termes que la question se pose. C’est, d’abord, une question de différentes composantes et des différentes forces politiques. Deuxièmement : c’est une question d’intérêt politique par rapport aux forces en présence. C’est pourquoi, il faut une solution équilibrée et d’équité, où on respecte la présence et la position de chacun».



Joël NSONI