Publié le samedi 28 janvier 2017

Le Congo est désormais doté d’un cadre de référence pour mettre en œuvre sa politique en matière de lutte contre la malnutrition. En effet, la stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments et le plan d’action pour la fortification des aliments en micronutriments ont été examinés et validés, lors d’un atelier qui s’est tenu, le 24 janvier 2017, dans la salle de conférences du Ministère de la justice et des droits humains, à Brazzaville, sous le patronage de Jean-Raymond Dirat, directeur de cabinet du ministre d’Etat, ministre de l’économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé.



Les carences en micronutriments constituent encore une préoccupation majeure au Congo. Selon les données de l’enquête de démographie et de santé publique réalisée par l’Unicef, en 2012, environ 1 enfant sur 4, soit 200.000 enfants de moins de 5 ans par an, souffre de mal-croissance. Ces enfants n’ont pas la chance de réaliser leur potentiel cognitif et physique et peuvent mourir avant leur 5e anniversaire. Par ailleurs, 7 enfants sur 10, de 6 à 59 mois, et 8 enfants sur 10, dans la tranche d’âge de 6 à 8 mois, souffrent d’anémies. 56% des femmes en âge de procréer souffrent de carence en fer.

La prévalence de la carence en vitamine A est estimée à 52% chez les enfants de moins de 5 ans et 45% chez les femmes enceintes et allaitantes. En 2006,, par exemple, l’enquête sur les troubles dus aux carences en iode dans les départements de la Likouala, la Sangha et la Cuvette, a rapporté que 13% des enfants des écoles primaires présentent un goitre. Ce qui provoque, de manière directe ou indirecte, la baisse des résultats scolaires et le taux élevé de mortalité infantile.

Les évidences scientifiques ont, quant à elles, montré que «la malnutrition entrainerait des pertes économiques entre 1,9% à 16,5% du P.i.b et que chaque dollar investi dans le domaine de la nutrition donne un retour sur l’investissement de 30 dollars américains», a expliqué Aloys Kamuragiyé, représentant de l’Unicef. Selon lui, les mesures destinées à corriger les carences en micronutriments sont bien connues et en plus relativement peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre. Aussi, a-t-il réitéré l’engagement de l’ensemble des agences du système des Nations unies à accompagner le gouvernement à mettre en œuvre sa politique en matière de lutte contre la malnutrition.

Pour lutter contre toutes les formes de malnutrition et les carences en micronutriments, notamment, en fer en vitamine A et en iode, le gouvernement a mis en œuvre des stratégies qui se focalisent sur la supplémentation en fer des femmes enceintes et allaitantes, pour prévenir l’anémie ferriprive; la supplémentation en vitamine A des enfants de moins de 5 ans, pour combattre l’avitaminose A et toutes ses conséquences; la promotion de la consommation d’aliments fortifiés en micronutriments.

Par ailleurs, pour optimiser les résultats de la lutte contre les carences en micronutriments et éradiquer ce fléau de carence en micronutriments, le gouvernement a créé, par décret n°2012-674 du 24 mai 2012, un cadre institutionnel multisectoriel et multi acteurs qu’est la commission nationale pour la fortification des aliments.

C’est pour doter cette commission des documents de planification stratégique de la lutte contre les carences en micronutriments, d’ici à 2020, que les deux documents ont été élaborés, et validés par l’atelier organisé le 24 janvier dernier.

Ouvrant les travaux de cet atelier, Jean-Raymond Dirat a laissé entendre que depuis 2009, toute la farine de blé produite par la société Minoco est fortifiée en fer et en acide folique. «D’autres initiatives de fortification des aliments de large consommation sont en cours. C’est le cas de la farine de manioc qui sera fortifiée en fer, acide folique et autres micronutriments essentiels, de l’huile de palme raffinée et du sucre qui seront fortifiés en vitamine A», a-t-il déclaré.



Cyr Armel YABBAT-NGO