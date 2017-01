/ 0 Note utilisateur:/ 0

Dans un communiqué de presse publié à Brazzaville, le 24 janvier 2017 et signé de son président, Loamba Moké, l’Adhuc (Association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral) exprime une vive inquiétude, après l’arrestation d’un défenseur des droits de l’homme, à Kinkala (Département du Pool), Noël Mienanzambi-Boyi, qui est, en même temps, responsable de la radio communautaire de cette localité. L’Adhuc demande au gouvernement sa libération sans condition. Voici, ci-après, l’essentiel du communiqué de presse de l’Adhuc.



«L’Adhuc (Association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral) exprime sa vive préoccupation et dénonce vigoureusement l’arrestation et la détention arbitraire de M. Noël Mienanzambi-Boyi, président de l’Association pour la culture de la paix et de non-violence (A.c.p.n.v), arrêté le samedi 21 janvier 2017, à Kinkala, et transféré à Brazzaville, à la D.g.s.t, le lundi 23 janvier 2017, où il croupit dans leurs geôles et les visites sont interdites. Il a subi des tortures, des traitements inhumains et dégradants, au moment de son arrestation, en pleine rue de Kinkala, par les militaires/policiers. Conformément à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule: «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées…».

En effet, le président de l’Association pour la culture de la paix et de non-violence (A.c.p.n.v), qui anime à la Radio communautaire de Kinkala, en collaboration avec l’Eglise catholique, une émission sur la paix et la non-violence, dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion publique dudit département, s’est vu arrêter et détenu sans aucun mandat d’amener. Or, la Constitution du 6 novembre 2015 stipule, en son article 11: «Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits, dans une langue qu’elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit». Voici quelques activités réalisées par l’Association pour la culture de la paix et de non-violence (A.c.p.n.v) dans le Département du Pool:

Le 1er octobre 2016, à l’occasion de la journée internationale de la non-violence, elle a organisé une conférence-débat, dans la salle de la Mairie de Kinkala, sur le thème: «Protection de la jeunesse, par l’éducation à la non-violence et aux valeurs de la citoyenneté, en appliquant les six principes de la non-violence selon Martin Luther King». En 2016, elle a organisé, encore dans la salle André Grénard Matsoua de la Préfecture de Kinkala, un atelier intitulé: «Contribuer au renforcement des capacités des jeunes dans la prévention des violences et la gestion positive des conflits». Ce militant, qui lutte pour la paix et la réconciliation en République du Congo, en général, et dans le Département du Pool, en particulier, ne peut pas être traité de cette manière. Face à cette situation inacceptable, l’Adhuc recommande au gouvernement:

- la libération immédiate et sans condition du militant de la non-violence arrêté et détenu arbitrairement dans les geôles de la D.g.s.t; de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme au Congo; de veiller au respect des libertés fondamentales dont la liberté d’association; d’ouvrir une enquête judiciaire contre les autorités militaires/policières ayant commandité cette arrestation; de cesser d’organiser toutes formes de menaces à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme au Congo.