Publié le samedi 28 janvier 2017

Brazzaville, la capitale, abrite, vendredi 26 janvier 2017, un sommet du comité de haut niveau sur la crise libyenne, que préside le Chef de l’Etat, Denis Sassou-Nguesso. Les pays comme l’Algérie, le Niger, le Soudan, l’Egypte, la Tunisie et le Tchad sont attendus à ce sommet qui, selon Jean-Claude Gakosso, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger, va permettre «d’harmoniser les agendas», pour «des démarches consensuelles et non des approches solitaires», afin de régler la crise libyenne.



Le sommet de Brazzaville sur la crise libyenne est la manifestation de la volonté manifestée par l’Union africaine, au sommet de Kigali (Rwanda), en juillet 2016, de trouver une solution durable à la crise libyenne. Lors d’une consultation à Addis-Abeba (Ethiopie), le 8 novembre 2016, le Président tchadien, Idriss Deby Itno, Président en exercice de l’Union africaine, avait exprimé la volonté du comité de haut niveau de reprendre l’initiative sur la crise libyenne et décidé de structurer son bureau et ses activités.

Le Président Denis Sassou-Nguesso était porté, à l’unanimité, à la tête de ce comité et depuis, il s’est mis à l’œuvre, pour amorcer une solution consensuelle. «Le comité de haut niveau a réitéré la profonde préoccupation de l’Union africaine face à la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut et au processus politique toujours dans l’impasse en Libye; situation marquée par de constantes luttes intestines menées par des milices armées, qui empêchent l’Etat de préserver son autorité et de maintenir l’ordre sur toute l’étendue du pays», rapporte le communiqué final de la réunion de concertation tenue à Addis-Abeba.

Signalons que le 28e sommet de l’Union africaine va se tenir à Addis-Abeba, du lundi 30 au mardi 31 janvier 2017, pour procéder, entre autres, à l’élection du successeur de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la commission de l’Union africaine. La question de la réintégration du Maroc figure également à l’ordre du jour de ce sommet.