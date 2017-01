/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 28 janvier 2017 11:17 Affichages : 34

Vainqueur de l’élection présidentielle, scrutin du jeudi 1er décembre 2016, Adama Barrow, candidat de sept partis de l’opposition coalisée, et refugié à Dakar (Sénégal) où il a prêté serment à l’ambassade gambienne, va pouvoir, enfin, être investi dans ses fonctions, à Banjul, la capitale, après le départ obligé, samedi 21 janvier 2017, de l’autocrate Yahya Jammeh, l’ex-Président gambien, à bord du jet privé du Président guinéen, Alpha Condé.

L’ex-président gambien a dû quitter le pouvoir, sous la pression diplomatique et militaire de la Cedeao (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest). Il s’est, d’abord, rendu à Conakry, en Guinée, puis a embarqué, de nouveau, dans un avion spécial en direction de Malabo, en Guinée Equatoriale, lieu de son exil.

Le départ, âprement négocié, de Yahya Jammeh, a été obtenu à l’issue d’une médiation menée par les Présidents guinéen, Alpha Condé, et mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, qu’on a qualifié de «médiation de la dernière chance». Un accord tripartite a été passé entre la Cedeao, l’Union africaine et l’Onu, dans lequel l’ex-Président gambien exige, par exemple, que les Nations unies garantissent sa protection et celle de ses biens, que la Cedeao ne le harcèle pas et qu’il n’y ait pas non plus de chasse aux sorcières contre ses proches. Il sollicitait également la possibilité de son retour en Gambie, la reconnaissance de ses droits d’ancien Chef d’Etat et d’être à l’abri des poursuites de la C.p.i (Cour pénale internationale), chose que ne lui ont, malheureusement, pas concédée les Nations unies.

L’ex-homme fort de la Gambie a ainsi accepté de quitter le pouvoir sans effusion de sang, après 22 ans de règne sans partage, dirigeant son pays de main de fer, jetant ses opposants en prison. Comme cela arrive souvent pour les dictateurs, il finit en exil. Mais, en partant, l’ex-Président a pillé la Présidence de la République ainsi que les caisses de l’Etat. L’avion le transportant a décollé de Banjul, samedi 21 janvier, en soirée, 48 heures après sa déclaration à la télévision publique du pays, dans laquelle il a, finalement, annoncé son intention de quitter le pouvoir. «Un jour historique», d’après le nouveau Président gambien, Adama Barrow, qui devait regagner, jeudi 26 janvier, la capitale, Banjul, où il était attendu dans une grande liesse populaire.

La Cedeao, qui a mené la médiation, tenait, avant tout, à sécuriser le pays qu’elle craint d’être miné par l’ex-homme fort de Gambie, et aussi pour éviter un éventuel coup d’Etat de la part des officiers qui sont encore fidèles à Yahya Jammeh. C’était également la demande d’Adama Barrow d’obtenir, pour longtemps encore, la présence, sur le territoire gambien, de quelques-uns des 7000 soldats de la Cedeao, pour stabiliser et garantir la paix dans son pays. A ce jour, des centaines de Gambiens réfugiés au Sénégal regagnent leur pays.

Notons que la crise post-électorale suscitée par Yahya Jammeh a duré un mois et demi, et a occasionné la fuite de plus de 45 mille Gambiens hors de leur pays.



Aristide Ghislain NGOUMA