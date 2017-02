/ 0 Note utilisateur:/ 0

Pour recréer et promouvoir l’unité et l’entente des ressortissants mbéré de Kellé, une association dénommée «Observatoire du développement social, culturel et économique du District de Kellé» a été créée, à l’issue d’une assemblée générale constitutive qui a eu lieu, dimanche 29 janvier 2017, dans la salle des spectacles du C.n.r.t.v (Centre national de radio et de télévision), au quartier Nkombo-Matari, dans le 9e arrondissement Djiri, à Brazzaville.

Le bureau de sept membres mis en place est présidé par André Blaise Bollé, avec comme président d’honneur, Jean Habib Awassi. L’assemblée générale s’est terminée par une animation des groupes folkloriques de Kellé, avec la célèbre danse Njobi.

Dans une déclaration rendue publique au terme de l’assemblée générale constitutive, les ressortissants mbérés de Kellé ont déclaré, solennellement, la création de leur association, l’Observatoire du développement social, culturel et économique du district de Kellé, appelé «l’Observatoire de Kellé».

L’objectif de cette association est de «rassembler les Mbérés de Kellé, au-delà de leur diversité politique», en s’appuyant sur la culture traditionnelle incarnée par les valeurs éthiques du njobi, ngon, ongolla, lessombo, onkani, onkera… Tout ceci pour «ramener la joie de vivre et le bon vivre d’antan entre fils et filles de la diaspora de Kellé à Brazzaville et ailleurs, «instaurer un climat de confiance et de respect mutuel, pour redorer la personnalité légendaire du mbéré de Kellé».

Il ne s’agit nullement d’un repli identitaire. Mais, les cadres ressortissants de Kellé sont convaincus que la Nation congolaise ne peut se construire qu’avec les apports de chacune des communautés. «Ces apports à l’édification nationale sont aussi bien des éléments matériels que des considérations immatérielles: valeurs morales et modèles culturels éthiques prenant leur essence dans la philosophie des vertus essentielles qui fondent la vie en société», précisent-ils. C’est dans cet élan que les Mbérés veulent recourir à leur richesse traditionnelle, pour contribuer à l’édification de la Nation congolaise.

L’état des lieux qu’ils ont fait montre que le district connaît une régression, aujourd’hui, par rapport à l’époque coloniale. Kellé fut l’un des plus riches des anciennes régions de la Likouala-Mossaka, de l’Equateur et de la Cuvette, disposant d’une route bien entretenue entre Etoumbi et Kellé, où circulaient agréablement les véhicules de tourisme. L’existence des richesses forestières, fauniques et minières faisait la fierté de Kellé. Il y avait une école artisanale sur les métiers du bois, qui accueillait les élèves de la partie septentrionale du Congo et un aérodrome exploité depuis 1950 par la société Smol (Société minière de l’Ogooué et Lobaye).

A l’heure actuelle, on ne parle plus de toutes ces avancées. «Kellé est dans une situation précaire, sinon dans un état d’abandon total, unanimement observé», précise la déclaration. En plus de cela, certains maux ont miné les relations entre ses fils et filles. On a relevé: la division semée par les acteurs politiques, principalement à l’occasion des campagnes électorales; la mésentente générée par la recherche effrénée de l’intérêt individuel, au détriment des objectifs communautaires; la dégradation des valeurs morales reconnues et admirées du Mbéré de Kellé, à travers le sentiment d’honneur, de dignité et de probité, toute chose qui signifie la timocratie fondée sur le code d’honneur, de dignité et de reconnaissance des talents subliminaux. D’où la création de l’observatoire pour «redorer la personnalité légendaire du Mbéré de Kellé».



Grâce-Désirée BAH



Bureau Exécutif



Président d’honneur: Jean Habib Awassi;

1- Président actif: André Blaise Bollé; 2- Vice-Présidente: Joséphine Peleka; 3- Rapporteur: Claude Richard M’Bissa; 4- Rapporteur Adjoint: Eudoxie Lamine Antsoua; 5- Secrétaire: André Bonel Okouma; 6- Secrétaire Adjoint: Antoine Ondelé; 7- Trésorier général: Claudin Ompa.