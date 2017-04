/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le samedi 22 avril 2017

Dans une conférence de presse qu’il a animée, samedi 15 avril 2017, à l’Hôtel Ledger, à Brazzaville, Pierre Ngolo, secrétaire général du P.c.t (Parti congolais du travail) a abordé les questions d’actualité politique nationale, notamment la concertation politique de Ouesso, la session extraordinaire du comité central du P.c.t et les consultations électorales de cette année.

Dans une salle archicomble, face aux chevaliers de la plume et du micro, il a réaffirmé la détermination du P.c.t d’aller uni et mobilisé aux élections. Car, pour lui, «la victoire de demain dépend, en grande partie, du succès des choix d’aujourd’hui».

S’agissant du premier point, à savoir la concertation politique qui s’est, tenue, du 5 au 7 mars 2017 à Ouesso (Département de la Sangha), il a rappelé que celle-ci a connu une participation assez diversifiée de la classe politique. «Des partis ou groupements politiques tels que l’U.pa.d.s et la Rassemblement de l’opposition congolaise y ont pris une part active, aux côtés d’autres forces. Ceci est, en soi, une bonne chose», a-t-il déclaré et de poursuivre. «Il convient que nous comprenions que la construction et le développement du Congo, notre bien commun, la promotion de sa démocratie nous commandent, à tous, une attitude de responsabilité et de dépassement, permettant de neutraliser les instincts de radicalisme et de cultiver l’inclination à la tolérance et au dialogue propice à la vie communautaire paisible». Pour lui, Ouesso a, incontestablement, consolidé les acquis démocratiques des concertations ou dialogues antérieurs.

En ce qui concerne la quatrième session extraordinaire du comité central, il a une fois de plus rappelé que sa tenue avait été décidée lors de la sixième session ordinaire du comité central de décembre 2016. Il y était explicitement indiqué que cette session extraordinaire serait consacrée aux prochaines élections. A cette occasion, les membres du comité central ont fait une analyse critique de la participation du P.c.t aux consultations passées et envisagé conséquemment la meilleure approche pour une participation victorieuse du parti aux élections de 2017. Ainsi, le secrétaire général du P.c.t a indiqué qu’au terme de ses travaux, le comité central a mis l’accent sur:

- la nécessité d’user de rigueur, d’impartialité et d’objectivité lors de l’investiture des candidats du parti;

- le respect scrupuleux des décisions du comité national d’investiture;

- la nécessité d’observer la discipline, la cohésion et l’unité du parti.

«A propos, le comité central a attiré l’attention des membres du parti non investis qui se présenteraient en candidats indépendants. Cet appel vaut également pour tout membre du parti qui soutiendrait un candidat autre que celui investi par le parti. Des sanctions sévères seront prises à leur encontre selon une procédure d’urgence», a-t-il prévenu.

A propos des consultations électorales, il a relevé que dans le cadre des préparatifs des prochaines élections, qu’il venait de prendre, en tant que secrétaire général, une circulaire et trois directives qui fixent les modalités de désignation des candidats du parti. En effet, cette circulaire renseigne sur la période de dépôt de candidatures. Cette période court depuis le 8 avril dernier et s’est achevée le mardi 18 avril dernier. «Comme l’a recommandé la quatrième session extraordinaire du comité central, les dirigeants du parti à tous les niveaux sont tenus de traiter les différents dossiers enregistrés avec rigueur, impartialité et objectivité. Toutes ces instructions et orientations, vous vous en doutez, visent à permettre et garantir un bon déroulement de cette étape importante vers les différentes consultations», a-t-il indiqué. Par ailleurs, la direction du parti veillera à ce qu’il n’y ait pas cumul de fonctions ou de postes. «Nous n’acceptons plus qu’un député soit en même temps conseiller, sauf si le parti a l’intention de le nommer à un poste de responsabilité. Aux élections législatives et locales de 2012, nous avions placé certains sénateurs et députés en tête de liste, c’était pour éviter que nos adversaires fassent un contrepoids», a-t-il précisé.

Toujours à propos des élections, le secrétaire général du P.c.t s’est prononcé sur le cas du Département du Pool, en proie à l’insécurité depuis un an. Il a émis l’espoir de voir la situation du Pool se normaliser avant les élections. «Si d’aventure, il n’y pas la possibilité d’y organiser les élections, les dispositions constitutionnelles seront appliquées comme ce fut le cas dans les trois circonscriptions de Brazzaville après les évènements du 4 mars 2012», a-t-il précisé. Cette disposition constitutionnelle consiste à reconduire les députés, conseillers locaux et sénateurs qui sont déjà là.

Pour Pierre Ngolo, la victoire du P.c.t dépend en grande partie du succès des choix d’aujourd’hui. Il a rappelé, en outre, que tout est fait pour que le parti aille aux élections uni, déterminé et mobilisé sur la base d’une stratégie excluant toute logique individualiste ou de lobbying. De même, une voie a été définie et arrêtée par la majorité présidentielle, afin qu’elle se présente aux prochains rendez-vous comme une famille organisée et solidaire.

Répondant aux questions des journalistes sur la stratégie du P.c.t de prétendre gagner, il a indiqué que le milieu n’est pas autorisé pour dévoiler la stratégie arrêtée par le parti. A propos de l’exigence de l’opposition à organiser le dialogue pour mettre un terme à la crise actuelle, il a rétorqué que ce dialogue-là ne pourra pas juguler la crise économique qui sévit aujourd’hui au niveau mondial.



Pascal-Azad DOKO