L’Etat est à genou. Il n’arrive plus à assurer le fonctionnement régulier de ses différents services. La crise économique et financière sévit, particulièrement, dans les pays exportateurs de pétrole de la Cemac (Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale) (Congo-Brazzaville, Guinée Equatoriale, Gabon et Tchad), dont les économies, portées par un prix du baril de pétrole au-delà de cent dollars pendant une décennie (2004-2014), n’ont pas créé les conditions de la diversification de leurs productions .. .