Le président du C.d.r.c (Cercle des démocrates et républicains du Congo), Modeste Boukadia, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2009, incarcéré à la Maison d’arrêt de Pointe-Noire, depuis janvier 2016, pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, a été condamné à trente ans de travaux forcés et à une amende de cent millions de francs Cfa. C’est l’arrêt qui est tombé, tard dans la nuit du mercredi 3 mai 2017, lu par Jean-Claude Toukissa, président de la session criminelle.

La session criminelle de la Cour d’appel de Pointe-Noire se poursuit avec différentes affaires. Parmi celles dont les arrêts sont maintenant connus, il y a l’affaire du président du C.d.r.c, arrêté à sa descente d’avion à Brazzaville, le 15 janvier 2016, et transféré à la Maison d’arrêt de Pointe-Noire, où il était condamné par contumace, suivant un arrêt du 9 avril 2014 rendu par la Cour criminelle.

Son procès a été repris, après son arrestation. Mais, pendant sa détention, sa santé s’est sérieusement détériorée. Il était hospitalisé à la clinique privé Guenin. La cour d’appel de Pointe-Noire et ses environs étaient quadrillés, tôt le matin du mercredi 4 mai, par un dispositif impressionnant de policiers et gendarmes armés jusqu’aux dents, parce qu’il devait comparaître à la session criminelle ouverte le 28 avril dernier.

Visiblement affaibli par la maladie, Modeste Boukadia a été transporté à la session à 9h par ambulance et il était assis sur un fauteuil roulant dans la salle d’audience dont l’accès était difficile, surtout pour les professionnels des médias. Il était accompagné de son épouse, Nadine Boukadia, de nationalité française, et de son médecin. La défense de l’Etat est assurée par Maître Aimé Bonga Matongo, tandis que l’accusé est défendu par Maîtres Magloire Senga et Iréné Malonga.

Après quatorze heures de débats contradictoires et après en avoir délibéré à la chambre de conseil sur la culpabilité ou non de l’accusé, le verdict a été rendu. Avant tout, il y a eu des questions suivantes: «L’accusé Modeste Boukadia est-il coupable d’avoir, à Pointe-Noire, les 20 et 21 août 2013, organisé ou participé à une marche consécutive à deux réunions et dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement? D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, incité les habitants des quartiers Ngoyo et Mpaka à se rebeller contre l’autorité du chef de l’Etat, afin de soutenir l’idéal de la partition du Congo en entité nord et sud? La cour et les jurys ont répondu oui! A la question de savoir si l’accusé Modeste Boukadia, peut-il bénéficier des circonstances atténuantes? La cour et les jurys ont dit non ! Par ces motifs statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle déclare Modeste Boukadia, coupable des faits mis à sa charge. En répression, lui faisant application de la loi, le condamne à la peine de trente ans de travaux forcés. Il doit payer à l’Etat congolais, dans sa constitution de partie civile, la somme de cent millions de francs Cfa, à titre de dommage et intérêt».

Notons qu’il lui a été accordé un délai de trois jours pour se pourvoir en cassation. Son entourage est sorti de la salle visiblement déçu du verdict.

Equateur Denis

NGUIMBI