Le monde de la communication a célébré, le 3 mai 2017, la Journée mondiale de la liberté de la presse. A Brazzaville, l’événement a été marqué par une grande rencontre co-organisée au Pavillon Joséphine, à Poto-Poto (arrondissement 3), par le Ministère de la communication et des médias, le C.s.l.c (Conseil supérieur de la liberté de communication) et le Département communication de la Présidence de la République, sous le patronage de Thierry Moungalla et en présence de Philippe Mvouo et Claudia Ikia Sassou-Nguesso.

Pour le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication, Philippe Mvouo, la journée mondiale de la liberté de la presse sert à rappeler au gouvernement «la nécessité de respecter ses engagements en faveur de la liberté de la presse». Il a, par ailleurs, souligné que cette journée offre «un moment de réflexion sur la pratique du métier et de la déontologie du journaliste», avant d’inviter les professionnels de la communication à faire la promotion des valeurs des droits de l’homme, de connivence avec la Force publique.

Dans son allocution, le ministre Thierry Moungalla a réaffirmé, sans ambages, que le Congo peut s’enorgueillir d’avoir, par la volonté du Président de la République, dépénalisé les délits de presse. «Le Congo a, pour l’essentiel, assuré une dépénalisation intelligente des infractions de presse, pour éviter que tous les actes en lien direct avec la vocation de livrer l’information au public soit passible d’emprisonnement», a-t-il relevé. Et, pour lui, les prochaines assises nationales de la presse seront l’occasion de remettre à plat le secteur de la communication dont il a la charge au sein du gouvernement.

Après les deux allocutions d’ouverture, prononcées par le président du C.s.l.c et le ministre de la communication, l’assistance, composée des journalistes, des responsables des médias et des services liés à la communication des différentes structures publiques et privées, a eu droit à deux exposés présentés par le professeur Grégoire Léfouoba et l’avocat Maître Thomas Djolani.

Le Prof Léfouoba a décortiqué le thème de la journée mondiale de la liberté de la presse, à savoir: «Des esprits critiques pour des temps critiques: rôle de la presse dans la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives». C’est en abordant ce sujet qu’il a indiqué que «la critique est essentielle dans le progrès d’une société». Il est même allé plus loin, en affirmant que «le premier moment de l’intelligence, c’est l’esprit critique». La presse a donc un rôle critique, mais une critique doit être constructive.

Malheureusement, au Congo, la critique est mal perçue par les gouvernants et les leaders d’opinion. Or, pour lui «la critique est essentielle pour faire évoluer une société». Il a ajouté, s’adressant aux spécialistes des médias: «Quand on a accordé la parole aux acteurs du pouvoir, il faut aussi le faire pour ceux de l’opposition. Beaucoup de frustrations naissent par la pratique de l’injustice». Il a aussi insisté sur le fait que la presse est un métier difficile, car les journalistes sont jugés par des néophytes, les gens qui ne connaissent pas leur métier.

Avocat et défenseur des droits de l’homme, Me Thomas Djolani, ancien bâtonnier du Barreau de Brazzaville, a, quant à lui, abordé le thème: «Presse, Force publique et droits de l’homme». Il a soutenu que si la Force publique réprime sans distinction une manifestation non autorisée, y compris le reporter qui la couvre, c’est parce qu’elle est le bras armé du gouvernement de qui elle reçoit des ordres. Mais, sans ambigüité, il a affirmé que la Force publique devrait garantir la protection des journalistes. Il a insisté sur la formation des agents de la Force publique qui doivent intégrer les notions des droits de l’homme et de liberté de la force.

Le débat était intense et les deux communicateurs ont été à la hauteur de leurs tâches, donnant de bons conseils aux journalistes qui, pour réussir une bonne carrière professionnelle, ne doivent pas chercher à «plaire, ni à déplaire».

Après une nouvelle intervention de Philippe Mvouo, le ministre Thierry Moungalla a conclu la rencontre des professionnels des médias.

Pascal Azad DOKO et

Jean ZENGABIO