Evêque du Diocèse de Bafia, 120 kilomètres de Yaoundé, au Cameroun, Mgr Jean Marie Benoît Bala, 58 ans, a été trouvé mort mercredi 31 mai 2017, dans les eaux du fleuve Sanaga. Suite à sa disparition tragique, l’épiscopat camerounais, qui avait ordonné les recherches en vue du repêchage de son corps par les sapeurs-pompiers, a percé l’abcès ces jours-ci, en affirmant, dans une déclaration, que le prélat a bel et bien été assassiné, réfutant ainsi la thèse du suicide soutenue jusqu’ici par certains.

C’est ce qui ressort de l’assemblée plénière extraordinaire de la C.e.n.c (Conférence épiscopale nationale du Cameroun), tenue mardi 13 juin dernier, à son siège à Mvolye à Yaoundé, sous la direction de Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, président de la C.e.n.c.

Les évêques du Cameroun attestent que leur confrère a été victime d’un «crime odieux et inacceptable», perpétré par «des forces obscures et diaboliques». Ils exigent l’aboutissement de l’enquête relative à sa mort et formulent une série d’exhortations notamment à l’Etat, aux présumés meurtriers, aux chrétiens de Bafia, à la famille du disparu, ainsi qu’à tout le peuple de Dieu.

La déclaration stipule qu’«au matin du mercredi, le 31 mai 2017, la voiture de Mgr Jean Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, se trouvait en position de stationnement anormal sur le Pont de l’Enfance, au lieu-dit Ebebda, en direction de Bafia. L’évêque était porté disparu». Elle poursuit: «Dès l’annonce de la disparition de l’évêque, les autorités civiles et religieuses et les pouvoirs publics descendent sur les lieux. Orientés par un étrange message retrouvé sur le siège avant-droit de la voiture, à côté de sa carte d’identité nationale et d’autres pièces personnelles, ils ont donné l’ordre aux sapeurs-pompiers, d’entreprendre les recherches du corps de l’évêque au fond du fleuve. Lesdites recherches continuent jusqu’au matin du vendredi 2 juin 2017 où la dépouille de l’évêque a été retrouvée par un pêcheur à quelques kilomètres du Pont de l’Enfance, au lieu-dit Tsang et ramenée à la berge par les éléments des forces de défense. Le corps a été identifié par Nosseigneurs Piero Pioppo, Nonce apostolique au Cameroun, Samuel Kleda, Président de la Conférence épiscopale, Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé, en présence des autorités civiles et administratives parmi lesquelles le Gouverneur de la Région du Centre. La dépouille mortelle a été conduite à l’Hôpital général de Yaoundé».

Dans leur texte, les évêques du Cameroun précisent qu’«à l’heure actuelle, le corps est à la disposition des autorités judiciaires en vue de la recherche des circonstances, des causes exactes et des auteurs de ce crime odieux et inacceptable». Ils déplorent: «La mort tragique de Mgr Jean Marie Benoît Bala a choqué et bouleversé le peuple de Dieu, tous les Camerounais et l’opinion internationale. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Mgr Jean-Marie Benoît Bala ne s’est pas suicidé; il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus et un de trop». Puis, ils ajoutent: «Nous avons le triste souvenir de plusieurs autres prélats, membres du clergé et personnes consacrées qui ont été assassinés dans les conditions non-élucidées jusqu’à ce jour. Pensons notamment à Mgr Yves Plumey (Ngaoundéré, 1991), abbé Joseph Mbassi (Yaoundé, 1988), père Antony Fontegh (Kumbo, 1990), les sœurs de Djoum (en 1992), père Engelbert Mveng (Yaoundé, 1995), pour ne citer que ceux-là. Nous avons le sentiment que le clergé au Cameroun est particulièrement persécuté par des forces obscures et diaboliques». En attendant les conclusions officielles de l’enquête, les évêques exigent «que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les mobiles de cet assassinat», «que les coupables soient nommément identifiés et livrés à la justice pour qu’ils soient jugés selon la loi».



Aristide Ghislain NGOUMA