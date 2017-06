/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 24 juin 2017 17:03 Affichages : 36

Localité située à 30 kilomètres au Sud-Ouest de Brazzaville, dans le District de Goma-Tsétsé (Département du Pool), Linzolo a subi une incursion des ninjas-nsiloulous, dans la nuit du lundi au mardi 20 juin 2017, provoquant la débandade chez les populations.

Selon des témoins, ce serait un groupe de plus d’une cinquantaine de ninjas-nsiloulous armés, conduit par Polo et Maboso, qui s’est rendu à la mission catholique, où la pharmacie tenue par les religieuses a été pillée, et au collège pour empêcher la tenue de la session du B.e.p.c. La psychose créée par la présence des ninjas-nsiloulous a poussé les habitants de Linzolo à prendre la poudre d’escampette en direction de Brazzaville.

Localité jusque-là épargnée par les violences armées qui affectent le District de Goma-Tsétsé avec la rébellion entretenue par Pablo (de son vrai nom Malonga Alain), depuis l’affaire Ntumi, Linzolo a vu sa population s’enfuir, après l’irruption des ninjas-nsiloulous. Depuis quelques semaines, les habitants redoutaient une éventuelle attaque armée des hommes de Ntumi. Au point que les trois religieuses de Saint-Joseph de Cluny qui tiennent le dispensaire de Linzolo et les prêtres de la mission s’étaient retirés à Brazzaville, tout comme d’autres personnes.

Curieusement, les deux bouchons militaires qui étaient placés sur la route qui traverse Linzolo étaient aussi retirés. Il n’y avait plus de présence de la Force publique dans cette localité, depuis le mois de mai dernier. Le retrait des militaires s’explique, semble-t-il, par un changement tactique de la Force publique, après les embuscades des ninjas-nsiloulous contre les militaires dans les districts de Vindza et Kindamba.

Malgré la tenue des examens d’Etat, aucune disposition permanente de sécurité n’a été prise. Le centre d’examen de Linzolo devait accueillir 160 candidats au B.e.p.c, dont certains venant de Brazzaville. L’absence de dispositif de sécurité a favorisé l’incursion des ninjas qui ont emporté les malles des examens, avant de les abandonner plus loin. Ils ont mis à sac la pharmacie des sœurs, pris une bonne partie des stocks de médicaments et auraient pris en otage un infirmier, emmené avec eux, sans doute, pour s’occuper de leurs malades.

Les bandits armés auraient mis également le feu dans certaines maisons situées dans une carrière des Chinois se trouvant non loin de Linzolo. Mais, toutes ces informations restent à vérifier. Toujours est-il qu’on ne déplore pas de mort, ni de blessé, après l’incursion des ninjas-nsiloulous à Linzolo. Une religieuse, qui avait regagné la localité, a vécu les faits et en est traumatisée. Elle a pu regagner Brazzaville saine et sauve. Il faut dire que la présence des rebelles armés a suscité une grande psychose au sein de la population. Le calme est revenu à Linzolo où la Force publique assure la sécurité. Mais, le retour à la vie normale ne sera, sans doute, pas pour l’immédiat, surtout que les groupes de ninjas-nsiloulous rôdent dans les savanes et les forêts.

Le gouvernement a pris des dispositions pour organiser une session spéciale pour les candidats de l’enseignement technique, tandis que ceux de l’enseignement général ont été placés dans des centres d’examen proches.

Signalons, tout de même, que les candidats du centre de Mbanza-Ndounga ont pu passer leur session d’examen.



Joël NSONI