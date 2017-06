/ 0 Note utilisateur:/ 0

Alors que le Congo a réalisé sa transition démocratique et qu’il dispose d’un potentiel capitalistique naturel et infrastructurel significatif pour amorcer son développement économique et social, comment expliquer les reculs politique et économique constatés ces dernières années, jusqu’à retomber sous les fourches caudines des institutions financières internationales, avec un programme d’ajustement structurel qui ne dit pas son nom ?

Quel est, par conséquent, le nouveau paradigme systémique à mettre en action pour amorcer le développement économique et mettre fin à la croissance sans développement? Quel est le levier qu’il faut actionner pour qu’enfin le soleil se lève sur la société congolaise et dispense, de manière durable, son éclat et sa lumière sur toutes les forces productives? Quel type de conformité politique, arrimée à l’universel, devrait-on mettre en place, pour que le Congo soit, au sens de Heidegger? Pour répondre à ces questions cruciales, Louis Bakabadio, économiste, pense, dans son ouvrage préfacé par Kitsoro F.C Kinzounza, «Le grand remplacement: le nouveau paradigme de l’émergence économique en Afrique», qu’il serait raisonnable de sortir du paradigme politico-économique plus ou moins néo-patrimonial ambiant en Afrique, qui est voué en réalité à l’échec, pour une approche systémique du comportement humain orienté vers le progrès.

L’auteur, après avoir analysé les grands traits qui constituent le cœur de la société congolaise, constate que celle-ci est caractérisée par le triomphe des valeurs substituées et de la culture jouissive; le triomphe de l’école décalée; le triomphe d’une santé de classe; le triomphe de l’appétence financière au détriment de la production, le creusement des inégalités au sein de la Nation, la création des arrogants et des candidats à l’arrogance, une économie non-diversifiée, un système productif national faible, des finances publiques exsangues, etc. Et il en veut pour preuve le constat des évêques du Congo qui ont déclaré «qu’en jetant un regard sur notre pays, le constat est qu’il y a une accumulation de maux; que les valeurs humaines, ancestrales et chrétiennes d’équité, de justice, d’honnêteté, de loyauté, de pudeur, cèdent la place aux antivaleurs de corruption, d’incivisme, de déviances sexuelles, d’impunité, etc.», ainsi que le discours fondateur du Président de la République, lors de son investiture le 16 avril 2016, qui avait déclaré «qu’à compter d’aujourd’hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé: la paresse, le laxisme, l’irresponsabilité, l’inconscience, la corruption, la fraude, la concussion, l’ethnocentrisme ou l’instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabegie. A compter d’aujourd’hui, renouons tous avec l’esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l’unité nationale, du respect de la chose publique et de l’amour de la patrie».

Louis Bakabadio indique que le comportement jouissif des acteurs sociaux se traduit par une maxime simple: paraître, c’est être! Alors, on exhibe les maisons, les belles voitures, les beaux habits (la sape), les maîtresses! Comme le dit Venance Konan dans sa lettre à Laurent Gbagbo, «les jeunes vont flamber leurs gains dans les maquis et boîtes de nuit, s’achètent des habits très chers, des voitures de luxe, tout juste pour épater les copains et copines; [les hommes politiques] ne voient que le côté jouissif du pouvoir».

Décrivant la situation de l’école congolaise, Louis Bakabadio affirme que celle-ci n’est pas à même de contribuer aux objectifs de l’émergence au moins sur trois points: la qualification du corps enseignant; les curricula et les infrastructures. Il considère qu’enseigner est à la fois une vocation (un sacerdoce) et un métier, c’est-à-dire, un savoir-faire professionnel. Ce n’est pas uniquement une fonction pour laquelle on perçoit un revenu. C’est essentiellement un métier qui consiste à «travailler avec des êtres humains, sur des êtres humains et pour des êtres humains». C’est dire qu’en plus de transmettre les connaissances, l’enseignant doit déclencher des transformations mentales plus profondes, en devenant un éveilleur des consciences, pour préparer l’enfant à devenir non seulement adulte et utile à ses semblables, mais aussi et surtout capable de participer aux transformations économiques et sociales pour le développement.

Analysant le rapport du congolais à l’argent, l’auteur démontre que d’une manière générale, les gestionnaires de l’Etat néo-patrimonial disposent de quelques moyens financiers, plutôt grâce à l’affairisme effréné avec l’Etat et l’enrichissement sans cause. Mais, comme son logiciel mental n’est pas orienté production, mais plutôt effets de démonstration et appétence financière, elle présente une plus forte propension à expatrier ses revenus qu’à investir, à dépenser ostentatoirement qu’à produire.

Avec une gestion néo-patrimoniale, les ressources financières nationales ne sont quasiment pas utilisées sous forme de biens publics productifs ou de transfert. Elles sont illégalement utilisées pour un enrichissement personnel et pour un usage politique (corruption, clientélisme politique). Il affirme que les infrastructures et le trésor public sont les principales usines de captation du surplus où s’opèrent les détournements, les surfacturations, les commissions et la corruption. La captation du surplus se produit lorsque l’Etat agit en Etat-patron. Celui-ci a alors un pouvoir de disposition sur le surplus.

Enfin, examinant le rapport du congolais à la politique, l’auteur déplore le non-respect des valeurs de civilité, de civisme et de solidarité et des valeurs démocratiques universellement consacrées.

Pour sortir de cette situation de régression, l’auteur propose «le grand remplacement», c’est-à-dire l’adoption d’un leadership transformationnel pour modifier le rapport des Congolais à l’école, à l’éthique, à la politique et à l’argent. Dans ce sens, il propose l’adoption d’un logiciel mental orienté progrès, à travers la stratégie «Ecsier»: l’action transformationnelle de l’Etat sur l’Ecole, la Citoyenneté, la Santé, les Infrastructures, les Entreprises et les Revenus.

Il s’agit, en quelque sorte, d’indicateurs dont le leadership politique doit assurer le suivi-évaluation, afin de créer les conditions de passage rapide au stade d’émergence à moyen terme et, à long terme, à celui de développement.

Dans ce sens, l’auteur affirme que l’école de l’émergence doit être «une école agréable», par son ergonomie, par ses conditions d’encadrement, par ses objectifs de formation et par ses curricula. Elle doit être «une école branchée» dans le cadre de ce qu’il appelle «l’environnement numérique éducatif du Congo (Enec). Il propose, entre autres, la création d’un «brevet d’enseignement informatique» sanctionnant un socle commun de connaissances et compétences en la matière, pour stimuler les apprenants. Ce brevet pourrait être pris en compte dans leur orientation vers les filières scientifiques ou en matière d’octroi d’aide scolaire. Dans l’enseignement supérieur, il milite pour des écoles d’ingénieurs, notamment en mathématiques-informatique, développeurs d’applications mobiles, administrateurs de bases de données, simulation numérique, matériaux et innovations technologiques, systèmes et réseaux informatiques, systèmes temps réel et informatique embarquée, robotique, etc. De même, des offres de formation en génies civil, industriel, biologique, énergétique, mécanique, rural, etc, devraient constituer l’ossature d’une éducation pour l’émergence, sans oublier toutes les disciplines qui confèrent un métier ou concourent au développement intégral de l’homme; parce que, dit-il, «il ne peut plus y avoir un changement réel de l’école sans qu’un projet de société nouvelle vienne lui donner sens, qu’il n’est possible de concevoir un changement social profond sans se donner les moyens d’une éducation appropriée à le concevoir».

Le grand remplacement concerne la politique. Le logiciel mental de l’ordre politique, dans l’idée de s’amarrer à l’universel et dans une optique transformationnelle, est celui qui garantit la responsabilité politique (entre autres, l’obligation pour tous ceux qui ont un mandat, de se soumettre au contrôle de ceux qui le leur ont confié et l’acceptation de l’alternance), la juste représentation (faire en sorte que le corps qui donne un mandat soit le reflet plus ou moins exact de la société) et la participation citoyenne (en inventant de nouveaux outils participatifs et délibératifs des citoyens et des approches ouvertes de construction des politiques publiques).

Concernant le rapport à l’argent, Louis Bakabadio considère qu’il faut une gouvernance financière qui modifie le pouvoir de disposition des gouvernants sur le surplus. Il faut «sortir» les gouvernants et leurs alliés du monde des affaires; il faut la «séparation de l’Etat et de l’argent», par la génération d’une bourgeoisie nationale. Le leadership politique congolais doit arrêter avec la rhétorique et s’investir pleinement dans la promotion de la production. C’est une question de patriotisme économique.

S’investir dans la production est une question de culture managériale tournée vers le progrès. Elle repose sur la nécessaire acceptation que seule l’entreprise crée de la richesse. Donc, il faut établir avec elle un nouveau rapport. Par exemple, l’Etat doit comprendre et admettre que pour créer de la richesse, l’entreprise doit être gérée et non administrée, qu’il doit financer globalement l’économie et particulièrement en amont de l’innovation et des nouveaux créneaux industriels, qui sont les arguments de l’émergence.

En réalité, l’Etat doit réorienter son logiciel mental sur les mérites économiques du rôle de l’entrepreneur (agriculteur et industriel), de l’ingénieur et de l’inventeur. L’auteur pense que la porte d’entrée dans l’économie de l’émergence est l’agriculture commerciale, du fait de sa capacité à générer les effets de liaison en amont et en aval.

L’ouvrage se termine par un clin d’œil aux connaissances de culture. Se référant à l’affirmation de Serge-Christophe Kolm, selon laquelle «le bouddhisme, surtout celui des Japonais, était peut-être le système de valeurs le plus apte à l’efficacité économique», Louis Bakabadio propose d’actionner les vertus des poésies paraboliques et autres syncrétismes des diverses ethnies du Congo, pour les mettre au service du grand remplacement du logiciel mental des Congolais, en vue de la construction de la Nation congolaise.



Jean-Marc MAKOUNDI