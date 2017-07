/ 0 Note utilisateur:/ 0

Face à une situation d’urgence humanitaire dans le Département du Pool, le gouvernement de la République du Congo, le Système des Nations unies et 16 autres partenaires humanitaires ont lancé, le 17 juillet dernier, un appel de fonds de 23,7 millions de dollars (plus de 13 milliards de francs Cfa), pour financer un plan de réponse humanitaire, afin de venir en aide à 138.000 personnes en détresse.

Les violences et l’insécurité qui secouent certains districts du Département du Pool, depuis avril 2016, ont des conséquences dramatiques sur la population et ont provoqué, à ce jour, le déplacement de près d’une personne sur trois de ce département. Une enquête sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle menée en juin 2017 auprès des personnes affectées a révélé que plus de la moitié des familles sont en situation d’insécurité alimentaire. Elles font face à de grandes difficultés d’accès à la nourriture et aux besoins élémentaires de base. Ces difficultés ont des répercussions catastrophiques: le taux de malnutrition aiguë global parmi les enfants déplacés de moins de 5 ans est de 17,3% et atteint même 20,4% dans le Département de la Bouenza, dépassant le seuil d’urgence de 15% établi par l’O.m.s. De plus, ces chiffres laissent présager une situation encore plus grave dans certaines localités difficilement accessibles, depuis juillet 2016. L’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux produits du marché est devenu de plus en plus restreint. Les infrastructures d’accueil pour les déplacés ayant fui les zones d’insécurité sont pratiquement inexistantes, les laissant ainsi dans la détresse.

Les besoins humanitaires les plus urgents sont liés à la sécurité alimentaire et la nutrition, à l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène et à l’accès aux services de santé de base. Les besoins en matière de protection sont nombreux: ces populations sont exposées à des attaques, des menaces, aux violences sexuelles, à la perte ou à la séparation familiale.

Le plan de réponse humanitaire vise à apporter une assistance d’urgence, à renforcer la protection et la résilience de ces hommes, ces femmes et ces enfants en danger. Il s’agit des personnes vulnérables restées dans les districts du Pool affectés, des personnes déplacées dans les zones affectées et celles ayant trouvé refuge dans les départements voisins ainsi que leurs familles d’accueil. Ce plan d’urgence humanitaire concerne les domaines de la santé; la nutrition; la sécurité alimentaire; l’éducation; la protection; les abris; l’eau, l’hygiène et l’assainissement; le relèvement précoce et la coordination. Cette première planification humanitaire mettra l’accent sur la réponse d’urgence, mais aussi sur la recherche de solutions durables.

En vue de sauver des vies, les Nations unies ont immédiatement besoin de 23,7 millions de dollars américains pour continuer à fournir une assistance humanitaire d’urgence pour les six prochains mois.

