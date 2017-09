/ 0 Note utilisateur:/ 0

Elu sénateur le 31 août 2017 lors du scrutin sénatorial, Pierre Ngolo, Secrétaire général du P.C.T (Parti congolais du travail) a été porté à la tête de cette institution le 12 septembre dernier, au cours de la session inaugurale consacrée au passage de la 2e à la 3e législature. Il a pris officiellement ses fonctions le 19 septembre, au terme d’une passation de service avec André Obami-Itou, le président sortant. Fait curieux, les militants et sympathisants du P.C.T étaient venus nombreux comme à la session inaugurale pour vivre l’événement qui est plutôt une simple formalité administrative qui n’a rien à voir avec leur parti.



La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’attente du palais des congrès où les membres du bureau sortant et entrant y étaient tous. Les militants et sympathisants du P.C.T remplissaient les couloirs du Parlement comme pour ne pas rater l’événement et accompagner leur Secrétaire général.

Par cette passation, le Sénat marque une césure avec le passé de succession sans passage de témoin pour instaurer la pratique régulière de transmission de pouvoir. En effet, depuis 1992 que le Sénat est institué au Congo, c’est pour la première qu’une passation de service et de consignes entre un président sortant et entrant se déroule.

Pierre Ngolo et André Obami Itou qui, ensemble ont fait leur entrée dans la salle, étaient assis côte à côte. La presse était sommée de déguerpir pendant la lecture du procès-verbal. Elle a réintégré la salle pendant la signature des procès-verbaux.

André Obami-Itou qui quitte le Sénat après 15 ans de présence remarquable dont 10 à la tête de l’institution, s’est dit comblé d’avoir accompli une mission de parlementaire. «Je suis heureux de vous transmettre le flambeau», a-t-il dit, tout en souhaitant plein succès à Pierre Ngolo, dans l’accomplissement de sa mission.

Comme pour transmettre le pouvoir à son successeur, André Obami-Itou a remis à Pierre Ngolo le maillet, symbole de pouvoir, de l’autorité et de la discipline à l’hémicycle.

Dans son allocution, Pierre Ngolo a laissé entendre qu’il était le produit d’André Obami-Itou. «l’ombre planera continûment à l’hémicycle; appelant les uns et les autres à l’observation de la ligne, la sienne, celle de la foi en un idéal, celle de l’humilité, de la tolérance, de la tempérance et du consensus indispensable. A son école, j’ai été; à son école, je suis; à son école, je resterai. Qu’il ne se lasse pas de jouer sur moi et sur le Sénat pourquoi pas sur le Parlement congolais, son rôle de cadre d’expérience», a déclaré Pierre Ngolo, à l’endroit de son prédécesseur.



Cyr Armel YABBAT-NGO