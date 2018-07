/ 0 Note utilisateur:/ 0

Le Conseil national du crédit, un organe consultatif destiné à conseiller les autorités sur la politique du crédit, s’est réuni pour la deuxième fois en session ordinaire cette année, jeudi 12 juillet 2018, au siège de la direction nationale de la Banque centrale à Brazzaville. Cette session a consacré une large partie de ses travaux aux questions liées au financement de l’économie, qui devrait se concrétiser à travers les banques, les marchés monétaires et financiers.

Les membres du Conseil ont fait le constat du recul du financement bancaire, à 7,4 %, depuis la fin du mois d’avril 2018.

Les travaux du Conseil national ont été placés sous la supervision de Calixte Nganongo, ministre des Finances et du budget, en sa qualité de président du conseil, en présence d’Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) et de Michel Dzombala, directeur national de la BEAC, en tant que secrétaire général du Conseil.

Le Conseil national du crédit a passé en revue l’évolution des différents modes de financement de l’économie congolaise. Les membres du conseil se sont tout de même réjouis d’une reprise de l’activité sur le marché interbancaire, à la faveur des réformes de politique monétaire engagées par la BEAC. Plusieurs banques de la place ont pu, en conséquence, signer de nombreuses conventions. Cette pratique commence à résoudre le problème de l’absence de confiance entre institutions bancaires.

Le Conseil a aussi noté avec satisfaction les efforts fournis par le trésor public pour augmenter son niveau d’activité sur le marché régional des titres publics à souscription libre. Mais, les membres du Conseil ont déploré le fait que les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les grandes entreprises congolaises ne soient pas très actifs sur le marché financier. Ils ont encouragé les banques, les PME et les grandes entreprises à s’investir dans la recherche du financement sur le marché financier d’Afrique Centrale ; elles doivent réunir les conditions de la levée des fonds sur la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC) pour le financement de leurs projets d’investissement et de leurs fonds propres.

Les membres du Conseil ont également analysé et apprécié le secteur de la microfinance et les difficultés auxquelles ce secteur est confronté. Il y a un nouveau dispositif règlementaire relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC. Ce nouveau dispositif règlementaire en vigueur dès janvier 2018, initié par la Commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC), diffusé en juin dernier à Yaoundé, encadre les activités de ce secteur pour permettre la maîtrise des risques et dans le souci de protéger les épargnants.

De manière générale, les membres du conseil ont pris connaissance de l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale au premier trimestre de l’année, ainsi que les perspectives pour l’année 2018. Les prévisions économiques pour toute l’année tablent sur un taux de croissance du PIB réel de 1,9 %, contre une récession de 2,6 % enregistrée en 2017. Cette projection est soutenue par le dynamisme attendu du secteur pétrolier (+ 12,3 %), nonobstant le recul des activités dans le secteur hors pétrole (-4,6 %).

Philippe BANZ et Mavie OSSIBI (Stagiaire)