Dans un point de presse qu’il a animé samedi 14 juillet dernier, au cabinet du Ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation à Brazzaville, Maître Eugène Kimbembe, avocat du Ministre d’Etat Alphonse Claude N’Silou, a porté un démenti formel aux accusations publiées par le Journal «Le Nouveau Regard», dans son édition n°175 du 11 Juillet 2018, d’avoir détourné 600 millions de Francs CFA de la succession Sita Dia Tsiolo, concernant l’expropriation de ses parcelles de terrain au Camp Clairon, vers le CEG Nganga Edouard.



L’avocat a expliqué que durant les années 2005-2006, le Gouvernement a engagé une opération d’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de la société SOPROGI

(Société de Promotion et de Gestion Immobilière) devenue aujourd’hui SOPRIM (Société de Promotion Immobilière), en vue de la réalisation d’un programme immobilier d’intérêt public. Aujourd’hui, ce programme de construction de logements a été réalisé et les immeubles sont bien là au Camp Clairon, contribuant ainsi à la beauté de la ville.

Suivant la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les expropriés qui refusent de prendre les montants d’expropriation proposés à la suite d’un travail d’expertise fixant la valeur de la propriété faisant l’objet de l’expropriation, l’affaire est confiée à la Justice, auprès du juge de l’expropriation.

Au Camp Clairon, trois propriétaires refusaient de prendre l’argent qui leur était proposé,

dont notamment la succession Sita Dia Tsiolo, représentée par le Commandant Marcelin Ludovic Sithas qui, selon le journal, est décédé d’un AVC le 19 juin 2018. Ces dossiers étaient confiés au Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville, en tant que juge de l’expropriation. Après avoir instruit ces affaires, ce dernier avait réévalué à la hausse les montants initiaux. Et la succession Jean-Baptiste Sita s’est vu octroyer le montant de 300 millions de Francs CFA que le Commandant Sithas refusait obstinément de prendre.

En exécution de la décision du juge de l’expropriation, la SOPROGI, organe expropriant, avait versé intégralement le montant de 300 millions de Francs CFA auprès du notaire, Maître Bertin Sela, assisté du juge séquestre. Le contentieux était clos. La SOPROGI pouvait poursuivre son programme de construction de logements au Camp Clairon. C’était au Commandant Sithas de voir le séquestre, pour récupérer son argent.

On peut donc comprendre que le Ministre Alphonse Claude N’Silou n’a rien à voir dans cette procédure judiciaire. Pour l’avocat Maître Kimbembe, cette histoire a été fomentée pour salir l’image et la réputation du Ministre d’Etat N’Silou, à l’heure où l’on parle de la lutte contre les antivaleurs, de la lutte contre la corruption.

Le Ministre d’Etat N’Silou, président du RC (Rassemblement Citoyen), est parmi les leaders politiques qui se sont prononcés ouvertement à soutenir le Président de la République dans la lutte contre la corruption. II a contribué à la rédaction de la déclaration de la Majorité présidentielle du 4 avril 2018. Les budgets que son Département ministériel a gérés pour les programmes immobiliers se sont traduits en actes concrets. Les réalisations sont là pour en témoigner et les documents sont là pour rendre compte.

L’article du «Nouveau Regard» est curieusement sorti pendant que le Ministre d’Etat est en mission d’Etat à Washington. Selon son avocat, il se réserve le droit de porter plainte en diffamation et tient à ce que la condamnation soit pécuniaire et forte. L’argent que le journal va payer sera remis aux familles victimes de la guerre dans le Pool et, en outre, que le journal publie la décision du tribunal, pendant plusieurs parutions.