Publié le mardi 17 juillet 2018

Après deux ans de partenariat jugés non fructueux avec les associations et mouvements de jeunesse, Mme Destinée Hermella Doukaga, ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique, a décidé d’y mettre un terme. L’annonce de cette nouvelle a été faite le 12 juillet 2018, au cours d’une rencontre organisée au lycée de la Révolution, en présence du maire de l’arrondissement 5 Ouenzé, Marcel Nganongo. «A partir d’aujourd’hui, tous les contrats de partenariat sont annulés. Nous allons établir de nouvelles normes de travail», a annoncé la ministre de la Jeunesse qui entend désormais recadrer les choses en y mettant de l’ordre.

Très remontée, Mme la ministre s’en est violemment prise aux responsables des associations et mouvements de jeunesse, 59 au total, qui avaient répondu présents à son appel. La première du genre, selon Marcel Nganongo. «Beaucoup de gens fuient la jeunesse, parce qu’elle a son mot à dire. Et, généralement, beaucoup de personnes n’aiment pas entendre cette jeunesse. Je ne sais pas pour quelle raison! Aujourd’hui, vous avez pris le courage, comme d’habitude d’ailleurs, d’affronter cette jeunesse et de l’écouter, je voudrais vous encourager», a dit Monsieur le maire, en s’adressant à Mme la ministre, en guise de mot de bienvenu.

Dans son adresse, Destinée Hermella Doukaga n’est pas passée par quatre chemins pour critiquer les dérives de certains responsables d’associations et mouvements de jeunesse qui ont signé des partenariats avec le ministère. «Ils étaient censés nous appuyer. Malheureusement, après deux ans de collaboration, le constat est peu élogieux. Nous observons un mercantilisme et une inadéquation entre vos propres objectifs et la pratique sur le terrain. Nous ne sommes pas très satisfaits de cette collaboration qui existe entre vous qui prétendiez œuvrer dans l’intérêt de la jeunesse, et le ministère», a-t-elle regretté.

Forte de cette insatisfaction, Mme Destinée Hermella Doukaga pense qu’il faut revoir tous ces partenariats, afin de repartir sur les nouvelles bases de travail. «Nous allons établir de nouvelles normes de travail. Il y aura de nouveaux critères de sélection. Celles qui voudront adhérer à ce protocole auront des agréments. Toutes celles qui détiennent les anciens agréments doivent les considérer comme nuls», a-t-elle dit, dans un langage franc et direct.

Dans leurs préoccupations, les responsables des associations ont dénoncé le manque de financements et d’aides dont ils devraient, selon eux, bénéficier de la part du ministère. «Cette confusion doit cesser», a coupé court Mme Destinée Hermella Doukaga, déterminée à recadrer les choses.

Selon elle, le ministère n’a aucune obligation à donner de l’argent aux associations. «Il établit des accords de partenariat pour encourager les jeunes à participer au développement économique. Les conditions d’agrément sont définies par voie réglementaire. Donc, nous pouvons, sous certaines conditions, appuyer financièrement certaines initiatives. Et ce, conformément au programme du Gouvernement en matière de jeunesse. Ne créez pas des associations dans le but d’obtenir un quelconque financement du Gouvernement», a-t-elle averti.

Parmi les reproches faits à ces associations figure, les devis exorbitants envoyés au ministère de la Jeunesse par leurs responsables, lorsqu’ils veulent organiser des cérémonies ou réaliser des projets. «On se pose la question sur vos motivations réelles. Vous exigez de l’argent à tout. Vous avez fait des associations votre fonds de commerce. Quel est donc l’intérêt de collaborer avec vous, si à chaque manifestation, on doit payer vos services? On ne peut pas œuvrer pour l’utilité publique et se mettre à exiger de l’argent. Vous créez des associations pour vous servir. Maintenant, il n’y a plus rien à servir!», a-t-elle dit.



Cyr Armel

YABBAT-NGO