Le ministre du Plan, de la statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka Babackas, a échangé le 16 juillet dernier à Brazzaville avec la nouvelle représentante résidente de la Banque Mondiale au Congo, Mme Korotoumou Ouattara, de nationalité ivoirienne. L’adoption du nouveau Plan national de développement (PND) et l’appui de cette institution de Brettons Woods a été au centre de cette rencontre.

Mme Korotoumou Ouattara a félicité le Gouvernement congolais pour l’adoption de son Plan national de développement 2018-2022. Ce PND comprend deux piliers essentiels: le développement du capital humain à travers des investissements dans la santé et l’éducation et du processus de diversification de l’économie nationale par le développement du secteur privé.

Ce document constitue le cadre stratégique à travers lequel la Banque mondiale va appuyer le Congo dans le cadre de leur partenariat. «Nous allons poursuivre la même relation qui a été déjà établie par mon prédécesseur et accomplir la mission de la Banque Mondiale, de réduire l’extrême pauvreté et promouvoir la croissance partagée. Nous sommes là pour que le peuple du Congo bénéficie de ce que la Banque mondiale peut apporter pour l’essor du pays». a-t-elle conclu.

Korotoumou Ouattara remplace à ce poste Djibrilla Adamou Issa qui a regagné Washington pour assurer d’autres fonctions en rapport avec le Moyen-Orient au sein de la Banque Mondiale. Elle a été Economiste principale du secteur financier en Asie du sud au sein du département Finance, Compétitivité et Innovation (FCI) de cette Banque.



Esperancia

MBOSSA-OKANDZE