/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mardi 24 juillet 2018 11:08 Affichages : 23

En octobre prochain vont se tenir les assises nationales de la presse; un grand moment de concertation pour les professionnels des médias. Comment se prépare cette importante échéance? Nous en avons parlé avec Philippe Mvouo, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication.

*Président, quelle est la situation des journalistes et des médias aujourd’hui: pleine liberté, vous y veillez?

**Je voudrais parler en termes de problématique de la sécurité de la presse, de la sécurisation des médias. Chaque journaliste doit absolument savoir le triptyque d’informer, éduquer et distraire qui doit reposer dans la conscience même du journaliste. Le journaliste ne peut se mettre en sécurité que lorsqu’il respecte les normes éthiques et déontologiques. La société est faite de règles, nous ne sommes pas une jungle. Par conséquent, lorsque les libertés des autres sont violées et le journaliste pense qu’il est protégé par son métier, qu’il a le droit de violer, de diffamer, d’insulter, il ne peut pas comprendre que tous ces actes ont un rejaillissement sur la vie des gens L’immunité du journaliste c’est le respect des règles de son métier. C’est un métier qui a ses codes, il faut que le journaliste les respecte.



*Un code qui passe aussi par le fait de ne se donner aucun secteur sacré, si je puis dire: au-delà de la liberté reconnue à chaque citoyen, lorsqu’on vole, on pille, on tue, le journaliste a aussi l’obligation d’apporter son éclairage sur ce qu’on veut cacher, non?

**Absolument. On ne le lui interdit pas! Un journaliste doit être curieux. Satisfaire la curiosité c’est être capable de traquer l’information, là où elle se cache. Les principes du journaliste sont comme les Dix commandements de l’église. Il y a: «tu ne mentiras pas». On interdit au journaliste de tromper l’opinion. Le journaliste doit faire attention à tout ça.



*Le législateur et le gouvernant se meuvent dans une logique qui est la leur, pas toujours propice à faire savoir ce que les gens devraient ou pourraient savoir. C’est une vérité arrangée qui nous est apportée: vous voulez dire que le journaliste doit rapporter tout ça? En le faisant, il sert le peuple?

**Je crois que le journaliste doit faire la part des choses. Je voudrais vous rappeler que moi je ne suis pas journaliste. Je suis en train d’apprendre les notions élémentaires de votre métier, parce que les missions que l’on m’a confiées me permettent d’être curieux, de comprendre votre métier. Il est formidable, très exaltant dans sa pratique et c’est une mission publique extraordinaire. Un certain sacerdoce, il faut l’avouer. Le gouvernement s’en tient à ce qu’il fait. Il ne verra pas toujours de bon œil que le journaliste puisse mettre le nez dans ses affaires, découvrir ce qui parait pour lui comme des secrets. Pour le journaliste, ce ne sont pas des secrets, il doit informer le public, parce que le public doit savoir. C’est là où, il y a généralement hiatus, une incompréhension entre l’homme public et le journaliste. Pourtant, l’action gouvernementale, c’est le journaliste qui doit la rapporter. Mais le proverbe dit aussi que toute vérité n’est pas bonne à dire.



*A propos des assises de la presse, les dates sont-elles calées, le budget fixé, la logistique prête?

** Nous allons tenir les assises du 25 au 28 octobre 2018. Le budget s’élève à 200 000 000 de frs Cfa. Est-ce que cet argent est déjà rentré dans la caisse, non ! Nous sommes aujourd’hui en train d’entreprendre une grande campagne, un grand plaidoyer pour attirer plus d’adhésions à cette question majeure et à pouvoir nous accompagner. Nous sommes allés dans certaines administrations publiques et privées, nous avons été très bien accueillis. Nous avons entrepris une mission à l’extérieur. A Bruxelles, nous avons rencontré le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de Belgique. Nous sommes partis sur invitation. On a eu deux séances de travail formidables : avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ensuite sur la Place de Belgique avec le président de l’Association des journalistes professionnels. C’est une association créée uniquement par les journalistes eux-mêmes, une institution très forte.

En France, j’ai été reçu à l’UNESCO. J’ai eu des séances de travail importants notamment l’audience avec le directeur adjoint pour l’Afrique de l’Unesco, qui se trouve être notre compatriote, M. André Firmin Matoko. Ensuite avec l’ambassadeur du Congo pour l’UNESCO, M. Henri Ossebi. Les deux ont fait un travail important en notre faveur. Le clou de tout cela, c’était la grande activité que j’aie eu : J’ai présenté l’intérêt d’organiser les Assises de la presse devant tous les ambassadeurs africains accrédités auprès de l’Unesco. C’était une réussite.



* Une tournée fructueuse, en somme ?

J’ai eu aussi des séances de travail à l’Organisation de International de la Francophonie. Toutes les deux institutions ont promis un accompagnement technique et scientifique. D’ailleurs dès le 15 septembre, l’Unesco va nous envoyer des experts sur la question. Enfin nous avons rencontré le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de France et ensuite Reporters sans Frontières. Ici, je dois dire que la rencontre a été heurtée. Pour eux c’est la question de l’emprisonnement de Fortuné Bemba qui comptait. Bemba aujourd’hui n’est pas encore totalement en liberté. Nous souhaitons qu’il le soit totalement. Mais nous serions totalement satisfaits si Bemba était jugé. Je veux absolument savoir pourquoi il a été arrêté. Si les connivences avec Ntumi sont avérées, alors il n’aura qu’à subir ce qu’il a à subir. Parce qu’en tant que citoyen, s’il lui est reproché d’avoir porté atteinte ou d’avoir été complice dans les affaires qui portent atteinte à la sureté de l’Etat, il est citoyen, il répond. Mais s’il est établi que le chef d’accusation n’a rien à voir, que c’est une accusation truquée et que le délit relève du délit de presse, évidemment je ne manquerai pas de monter au créneau pour dénoncer une telle affaire et demander, à mon tour, des réparations pour ce journaliste-là. Qui ne l’est pas en réalité mais, enfin, il a un organe. Nous avons accepté que cet organe (Thalassa, Ndlr) fonctionne, nous le prenons comme tel.

*Toutes ces organisations semblent vous avoir inspiré de quoi alimenter les futures assises de la presse, et orienter les confrères !

** Oui! Parce que, quand je regarde nos journalistes, ils sont totalement éparpillés. La corporation elle-même appartient à on ne sait plus qui. N’importe qui vient de l’extérieur et devient journaliste. Ceux que j’appelle méchamment ici les prédateurs, sont venus envahir le métier. Lorsque nous allons mieux nous organiser, le métier en soi sera protégé et on évitera de vivre ce que nous vivons aujourd’hui. Nous avons des journaux sérieux et ceux que je qualifie de journaux de caniveau qui ne font pas de journalisme. Parce que la plupart de ces journaux se targuent d’être des journaux satiriques, mais ils ne font pas de la satire. La satire signifie-t-elle insulter les gens? Tous les jours servir des mensonges aux gens? Ce sont les journalistes qui, au nom de la liberté de la presse, assassinent les libertés individuelles. Ces assassinats, nous devons les arrêter pour que le métier puisse être pratiqué par ceux qui l’ont appris.



*C’est ce à quoi nous devons nous attendre au sortir des assises de la presse?

** Ce sera cela après assises. Lorsque je suis arrivé à cette fonction, j’ai tenté de mettre un peu d’ordre. J’ai agi fermement. En récolte, j’ai reçu tous les qualificatifs de nom d’oiseau: un père fouettard, un dictateur, etc. J’ai eu à sanctionner durement. Des journaux qui n’apparaissent plus aujourd’hui, des radios que j’ai fermées. La Radiotélévision Droits de l’Homme de Me Massengo Tiassé, c’était une radio thématique que j’encourageais. Au lieu de faire la promotion des Droits de l’Homme, cette radio a carrément dérapé et fait tout le contraire. Elle a incité les gens à la haine ethnique ou tribale. J’ai arrêté cela. Une année après, j’ai autorisé Me Tiassé à reprendre ses émissions, il n’a pas repris. Néanmoins, il a l’autorisation.

Quand nous allons sortir des assises, nous ne voudrions plus assister à cela. L’autorégulation va fonctionner, la régulation va se poursuivre par l’application des textes que l’Etat va mettre à la disposition du régulateur. Entre le régulateur et le journaliste, il y aura un cadre dans lequel nous allons travailler pour le bien de la profession, notamment les conditions de travail et la condition sociale du journaliste. C’est tout cela qui va être examiné.



*Où en sommes-nous avec la carte de presse?

**La balle est dans votre camp, vous qui êtes à la tête des organes de presse. Tout simplement parce que nous, nous sommes prêts. La campagne sur la carte de presse a bel et bien été menée. Vous savez les différentes pièces constitutives du dossier. Pour ceux qui appartiennent à des organes, ce sont ces organes qui prennent les dossiers et viennent les déposer au Conseil. La commission va siéger et décidera qui mérite l’attribution de carte de presse. Le dossier coûte 10 000 frs Cfa. On a trouvé que c’était cher, j’en conviens. C’est quand même une carte biométrique qui demande des intrants qui coûtent cher et il faut payer le fabricant. La carte nationale d’identité par exemple est subventionnée par l’Etat, alors que la carte de presse ne l’est pas. Si la redevance audiovisuelle fonctionnait correctement, la carte de presse serait délivrée gratuitement aux journalistes.

*De manière globale, êtes-vous satisfait du fonctionnement des médias au Congo?

Je ne suis pas heureux; si je l’étais je n’organiserais pas des assises! La presse congolaise est malade et je ne cesse de le rappeler. C’est parce qu’elle est malade que j’ai voulu que toutes les intelligences se réunissent afin de trouver des remèdes pour ce gros malade. Dans sa maladie, la presse risque d’entrainer le pays dans le chaos, le chaos n’est pas qu’économique. Lorsque le chaos touche la culture, touche les mentalités c’est la plus grave chose qui soit.



Propos recueillis par

Albert S. MIANZOUKOUTA