/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 1 août 2018 08:53 Affichages : 32

Le Projet d’appui au développement de l’agriculture commerciale (PDAC) a été lancé officiellement jeudi 26 juillet 2018, à travers un atelier tenu à l’hôtel de la Concorde à Kintélé, à Brazzaville. Les travaux ont été placés sous l’autorité du ministre d’Etat, Henri Djombo, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. En présence de Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, ministre du Plan, de la statistique et de l’intégration régionale Mme Korotoumou Ouattara, représentante résidente de la Banque mondiale au Congo.

Le PDAC vise l’amélioration de la productivité des agriculteurs et l’accès aux marchés des groupes de producteurs, ainsi que des micros, petites et moyennes entreprises agroindustrielles dans les zones sélectionnées dans l’ensemble du pays.

Le lancement officiel du PDAC a regroupé des participants venus du ministère en charge de l’agriculture, des conseils départementaux, de la société civile, des producteurs et des représentants des partenaires techniques et financiers du Congo.

Dans son exposé, le coordonnateur du projet, Isidore Ondoki a démontré que celui-ci tient à atteindre 500.000 bénéficiaires, dont 50 % de femmes, en vue d’augmenter le rendement moyen de certaines spéculations à la fin des activités du PDAC, comme le manioc à 15 tonnes par hectare, le maïs à 2,5 tonnes par ha, l’aquaculture à 4 tonnes, et l’aviculture à 250 œufs par poule. Avec ce projet, les bénéficiaires pourront aussi voir l’augmentation de 20% du volume de produits bruts ou transformés et vendus. Pour cette année 2018, le PDAC va procéder à la sélection des projets dans quelques zones d’entrée avant que les activités du projet prennent de l’envol.

Les zones sélectionnées sont Brazzaville, Pointe-Noire, Mvouti, Louvakou, Madingou, Ntsiaki, Mabombo, Nkayi, Sibiti, Boko, Kinkala, Ngabé, Ignié, Ngo, Ollombo, Abala, Djambala, Mossaka, Makoua, Owando, Ewo, Ouesso, Sembé, Mokéko, Enyellé, Epena et Impfondo.

Le PDAC a une durée de cinq ans. Il est entièrement financé par la Banque mondiale à un montant de 100 millions de dollars américains, soit environ 60 milliards de francs Cfa. La contrepartie du Gouvernement n’a pas été une conditionnalité pour éviter les retards d’exécution des activités du projet. Mais ce financement est un crédit concessionnel remboursable sur une durée de 40 ans. Le PDAC contribuera spécifiquement à améliorer la compétitivité des aliments produits localement à travers la réduction des coûts de transaction et l’amélioration de la connectivité entre les zones périurbaines ou rurales et les marchés urbains en croissance. Il assurera également, la promotion du climat des affaires et du dialogue public-privé et le renforcement des capacités des institutions qui soutiennent le développement de l’agriculture commerciale. Pour Mme Stella Mensah Sassou Nguesso, députée maire de Kintélé, le PDAC a un intérêt vital pour les populations de Kintélé qui pourront bénéficier des centres de maraîchage et d’autres appuis.

Mme Korotoumou Ouattara a indiqué pour sa part: «Le PDAC s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du Gouvernement par le soutien apporté à l’agriculture commerciale, la création d’emplois, l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la substitution des importations, l’augmentation des exportations et la réduction de la pauvreté. Il est aligné sur les priorités nationales et régionales de développement de l’agriculture et contribuera à l’atteinte des objectifs du Plan National de Développement (PND) 2018-2022. L’un des axes fondamentaux du PND repose en effet sur la diversification de l’économie et met un accent particulier sur l’agriculture, le tourisme et l’industrie impulsés par le secteur privé».

Mme Ingrid Olga Ebouka-Babackas, en sa qualité de gouverneur national de la Banque mondiale, a reconnu que la préparation du PDAC a été conduite à bon port grâce à l’expertise de la Banque mondiale mais aussi à la détermination sans faille des équipes congolaises à relever les défis de la souveraineté alimentaire du Congo. Selon elle, le PND 2018-2022 fait de l’agriculture au sens large l’un des moteurs puissants de la transformation structurelle de l’économie du Congo.

Le Ministre d’Etat Henri Djombo, a rappelé les avant-projets de lois sur l’agriculture, l’élevage et la pêche, de la politique agropastorale et halieutique et des lois portant création de l’Agence nationale de développement de l’agriculture, de l’élevage et l’agence nationale de développement de la pêche et l’aquaculture ont été examinés et adoptés au mois d’avril 2018. «Ces réformes permettront à notre secteur de prendre un vrai décollage et de se positionner résolument comme un secteur de l’émergence du Congo. L’objectif du Gouvernement est surtout de donner un nouvel élan à notre agriculture, au sens large et de permettre à la République du Congo, de devenir à nouveau un pays exportateur net des produits agricoles», a-t-il précisé.

A noter que le PDAC a pris le relai du Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales (PDARP), mis en œuvre entre 2008 et 2017, dont les résultats ont été jugés satisfaisants. Un des artisans du nouveau projet lancé a été décoré au grade de l’ordre du mérite congolais. Il s’est agi de Amadou Oumar Ba, qui était le chargé du projet pour le compte de la Banque mondiale. Il a été affecté en Guinée Bissau.



Philippe BANZ