Après un mois et demi d’attente de résultats, les élèves congolais sont maintenant fixés sur leur sort. Sous la direction du Pr Dieudonné Tsokini, président du jury, les résultats du Baccalauréat général ont été délibérés ce 30 juillet, au lycée de la Révolution, à Brazzaville. Sur 76.677 candidats présentés cette année contre 80.559 en 2017, 21.442 ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 27,96% contre 27,73% en 2017. L’écart entre les deux années est de 0,23%.

Depuis trois ans, le pourcentage d’admis à cet examen d’Etat est en légère augmentation avec 21,26% en 2016. De 2010 à aujourd’hui, l’année 2015 est celle qui a enregistré le bas pourcentage, 10,08, soit 20,36 % par rapport à 2014 (30,44%).

Aux alentours de la Direction des examens et concours (DEC), l’ambiance était toute particulière. On pouvait lire sur les visages des uns la joie et des autres la tristesse. C’est la logique de tout examen.

Le meilleur score a été enregistré à Luanda Cabinda: 89,55%. Le département de la Cuvette vient en deuxième position avec 49,72%. La Likouala est lanterne rouge avec 16,345%, après Pointe-Noire, 23,11%. Le meilleur élève de la République à cet examen est issu du lycée inter-départemental de Ouesso (département de la Sangha, avec une moyenne de 16,01/20) qui a enregistré 34,26%). Le deuxième élève est issu du lycée Chaminade (Brazzaville) avec 15,40. 10,55 est la moyenne du bachelier le plus âgé, il a 55 ans. Il est du département du Pool. Le plus jeune bachelier est né en 2003 ; il est d’Etoumbi, dans la Cuvette, et a obtenu la moyenne de 10,03/20.



