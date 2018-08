/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le jeudi 23 août 2018 08:53 Affichages : 48

Les directions politiques de deux principales composantes de l’opposition congolaise, notamment Fédération de l’opposition congolaise (FOC) et le Collectif des partis de l’opposition congolaise (CPOC), respectivement présidés par Claudine Munari et Mathias Dzon, ont rendu publique vendredi 17 août 2018 à Brazzaville, une déclaration solennelle dans laquelle elles suggèrent une solution de sortie de crise pour le Congo. elles en appellent à un sursaut national et patriotique.

Pour ces deux composantes, la tenue consensuelle d’un dialogue politique inclusif avec la facilitation de la communauté internationale est la seule et unique solution pacifique de sortie de crise. Elles estiment que cette démarche concertée nécessite l’identification des forces en présence, la mise en place d’un comité préparatoire paritaire et la définition du contenu du dialogue envisagé, indique la déclaration. En ce qui concerne les forces en présence, il s’agit, d’un côté, des tenants de la mouvance présidentielle et ses alliés et, de l’autre côté, de toutes les forces citoyennes engagées dans le combat de libération du pays en vue de la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit.

La déclaration souligne, par ailleurs, que «la mouvance présidentielle et ses alliés, entendu comme les entrepreneurs politiques du PCT et leurs alliés qui ont coûte-que-coûte soutenu le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour permettre au Président sortant de briguer de nouveaux mandats; les acteurs politiques qui ont pris acte des résultats de la «mascarade» de l’élection présidentielle anticipée de mars 2016 et accompagnent actuellement le pouvoir sous le couvert d’une opposition constitutionnelle.

Les tenants de l’opposition réelle comprennent la Fédération de l’opposition congolaise et le Collectif des partis de l’opposition congolaise».

«Dans un souci d’apaisement politique, de consensus républicain et de responsabilité partagée, une concertation restreinte des représentants des deux forces politiques en présence s’impose pour mettre en place un comité préparatoire paritaire facilité par un groupe de contact constitué par la communauté internationale. Ainsi constitué, ce comité préparatoire devrait être présidé par une personnalité nationale de notoriété et de probité reconnues par tous, ou co-présidé par les représentants des deux parties, sous le parrainage du groupe de contact international. Il aurait pour missions de définir les critères de participation, le projet d’ordre du jour, le calendrier des travaux. Le dialogue politique inclusif, selon les deux principales composantes de l’opposition congolaise, devrait essentiellement porter sur les problèmes de gouvernance institutionnelle et politique, électorale, économique, financière, le traitement des questions sociales, sécuritaires et la garantie des libertés fondamentales. Il devrait nécessairement aboutir à un compromis politique. Les conclusions du dialogue seraient

mises en oeuvre par un gouvernement et un parlement de transition mis en place d’accord partie», souligne la déclaration. Et de poursuivre: «Les deux composantes de l’opposition congolaise en appellent au sursaut national et patriotique pour faire aboutir la démarche pacifique de sortie de crise, afin que notre pays retrouve la voie de la démocratie, de la paix, de la prospérité et sa crédibilité dans le concert des nations. Dans cet élan, elles refusent toute participation ou implication dans la mise en place des institutions aussi bien illégales qu’illégitimes, résultats d’une constitution contestée, qui par ailleurs n’a jamais fait l’objet d’un débat public. Tenant compte de l’urgence, la FOC et le CPOC invitent la communauté internationale à se mobiliser pour aider au sauvetage du Congo. En effet, la situation est alarmante, ne rien faire est synonyme de non-assistance à un peuple en danger.»



Pascal Azad DOKO