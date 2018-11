/ 0 Note utilisateur:/ 0

La 32e Journée nationale de l’arbre a été célébrée mardi 6 novembre 2018 sous le thème: «L’arbre: Source de diversification de notre économie, de promotion de l’économie verte et de développement local». La cérémonie de planting a eu pour site le Mont Mambou, vers la case Barnier, située à Mfilou-Ngamaba, dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Elle était placée sous le patronage de Pierre Ngolo, président du Sénat, rehaussée de la présence d’Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale, Clément Mouamba, premier ministre, ainsi que de quelques membres du Gouvernement et des parlementaires.

Pour Lambert Imbalo, coordonnateur du Programme national d’afforestation et de reboisement (PRONAR), la lutte antiérosive constitue une des priorités du Gouvernement, conformément à la loi n°062/84 du 11 septembre 1984 instituant la Journée nationale de l’arbre et modifiée le 15 avril 1996. Ainsi, 2666 plants d’espèces forestières Acacia auriculiformis ont été plantés sur une superficie de deux hectares.

Après avoir accompli son geste, Pierre Ngolo a manifesté son indignation quant à l’érosion qui menace ce site où d’importants investissements ont été consentis par le Gouvernement avec la construction des bâtiments du Camp du régiment blindé.

Il a estimé qu’il était urgent de le revégétaliser, afin d’arrêter la progression de cette destruction du sol et du paysage.

A noter que le président Denis Sassou Nguesso a accompli son geste de planting de plant Azobé au village Okondo, dans le district de Boundji, département de la Cuvette.



Pascal BIOZI KIMINOU