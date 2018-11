/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le samedi 10 novembre 2018 10:44 Affichages : 121

Des esprits surchauffés. Tel est le climat qui avait caractérisé la session élective du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), le jeudi 22 septembre 2016, pour le renouvellement du vice-président et de la secrétaire-comptable, après la reconduction, le 29 février 2015, par le chef de l’Etat, de la majorité des membres du conseil, pour un deuxième mandat.

Après moult discussions et échauffourées verbales, les haut-conseillers avaient procédé au remplacement, par vote, du vice-président Claude Antoine Siassia et de la secrétaire comptable, Bienvenue Gertrude Hobain-Mongo qui avaient décidé de boycotter la séance en se retirant de la salle, tout en promettant de porter l’affaire devant les tribunaux. Rendant son arrêt, la Cour suprême a simplement annulé ce vote. Reste à savoir la suite du feuilleton!

Le point d’achoppement de la session élective était de savoir si le scrutin pouvait se tenir en l’absence du conseiller aux institutions du président de la République, comme le dispose le règlement intérieur du conseil. Pour le président du conseil, Philippe Mvouo, son absence ne pouvait pas entraîner le report du scrutin. «Tout débat sur la question de l’opportunité ou pas de cette élection devient, à tout point de vue et devant toutes les logiques possibles, totalement superflu», avait-il expliqué.

Mais, pour certains haut-conseillers, il fallait coller au règlement intérieur qui dispose que le présidium devrait être composé du président, assisté du conseiller aux institutions du chef de l’Etat qui, malheureusement, était absent. Pour eux, il fallait donc reporter sine die cette session élective.

Pour Philippe Mvouo, l’absence du conseiller aux institutions du chef de l’Etat ne pouvait pas entraîner le report de l’élection.

Cette position avait suscité la colère de l’ancien vice-président, Claude-Antoine Siassia, qui était sorti de la salle, en signe de protestation, suivi de deux autres haut-conseillers, notamment Bienvenue Gertrude Hobain-Mongo et Pierre Gantsui.

Comme le quorum était déjà atteint pour la tenue de la session élective, celle-ci s’est poursuivie jusqu’à la tenue de l’élection. Seuls en lice, Zéphyrin Dibangou (9 voix, soit 100%) et Adeline Ndoundou (8 voix) avaient été élus, respectivement, vice-président et secrétaire-comptable.

Malheureusement, les protestataires ne se sont pas arrêtés là. Ils avaient porté l’affaire devant les tribunaux. Ainsi, la Cour suprême, dans un arrêt, avait annulé ce vote. Mais, pour l’avocat du CSLC, cette juridiction n’a pas compétence de trancher en matière d’élection. «C’est du ressort de la Cour d’appel», avait-il soutenu sur les antennes de la télévision nationale.

Mais, la Cour Suprême qui devrait tranchée au cours de l’audience du jeudi 8 novembre 2018 a reporté sine die la délibération pour le 13 décembre

prochain.



KAUD