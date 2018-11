/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le mercredi 14 novembre 2018

La Fédération PCT Brazzaville a organisé samedi 10 novembre 2018 au Palais des congrès de Brazzaville un meeting pour répondre à la campagne d’intoxication menée contre le pouvoir et ses dirigeants, notamment à travers le livre «Le génocide des Laris au Congo» de Dominique Kounkou et de l’hystérie collective observée dans certains établissements scolaires ces derniers temps.

L’objectif étant de «sensibiliser la population pour rétablir la vérité». Ce meeting s’est déroulé en présence du secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, des membres du bureau politique, des parlementaires, les membres des organisations affiliées au PCT. Ainsi que les partis alliés. Les militants et sympathisants du PCT sont appelés à barrer la route aux ennemis de la paix de l’unité nationale.

Ils étaient tous là, mobilisés, militants et sympathisants d’arrondissements et de l’Île Mbamou. Tous les orateurs qui se sont succédé à la tribune ont exprimé leur profonde indignation concernant le livre «Le génocide des Laris au Congo» et l’hystérie collective.

Pour Gabriel Ondongo, président de la Fédération PCT de Brazzaville, «La campagne médiatique savamment menée contre nous à propos du génocide des laris n’est que de la pure invention de son auteur. Jamais cela n’a jamais existé dans notre pays, même au plus profond des crises que le pays a connues… Tout cela c’est pour pousser les Congolais à s’entretuer. Le pouvoir s’obtient par des voies démocratiques. Il nous faut demeurer vigilants» a-t-il indiqué. Quant à l’hystérie collective observée dans les milieux scolaires, il a indiqué que certains esprits malins en ont fait de la récupération à des fins politiques. Car selon lui, ce phénomène n’est pas propre au Congo, «Il faut encourager le Gouvernement à préserver les milieux scolaires». La représentation de l’organisation des femmes du Congo «l’OFC», a rappelé que le Congo reste un et indivisible: «la cessation des hostilités et la signature des accords du 23 décembre 2017 entre le pouvoir et les représentants du pasteur Ntumi ont produit des fruits. Aujourd’hui la paix dans le Pool est une réalité. Les femmes sont fortement indignées par cette campagne de mauvais goût, que nous condamnons avec la dernière énergie», ont indiqué les femmes du PCT.

Le représentant de la Force montante congolaise «FCM», a rappelé que la campagne menée contre le pays par les forces du mal tend à briser le tissu social. Pour cela, il a appelé les militants et sympathisants à barrer la route aux ennemis de la paix et de l’unité nationale. C’est Christian Juste Mbote qui a lu la déclaration des membres du PCT de la Fédération de Brazzaville.

Clôturant ce meeting en salle, le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, a exhorté les militants à demeurer très vigilants: «A la campagne mensongère, nous devons opposer la campagne de la vérité. Ces campagnes sont de la récupération politicienne qui ne visent qu’à atteindre le système, pour prendre le pouvoir de force». Il a demandé aux chercheurs et aux spécialistes d’analyser le phénomène de l’hystérie collective afin d’édifier la population. Et au Gouvernement de poursuivre l’action engagée pour que la population soit effectivement édifiée.



Pascal AZAD DOKO