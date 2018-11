/ 0 Note utilisateur:/ 0

Mauvais Très bien

Détails Publié le mercredi 14 novembre 2018 10:55 Affichages : 41

La direction générale du Fonds monétaire international (FMI) a autorisé un déplacement d’une délégation de quatre experts pour une mission technique au Congo. Celle-ci séjourne à Brazzaville depuis le 6 novembre et jusqu’au 14. Cette mission composée d’économistes a, entre autres objectifs d’assister les autorités congolaises à mettre à jour le cadrage macroéconomique pour réestimer les besoins de financement du Congo pour la période 2019-2022. Jusque –là, rien d’un éventuel programme pour sortir le pays de la crise économique et financière qui sévit dans le pays depuis 2014 ne s’annonce à l’horizon.

La délégation est conduite par Alex Segura-Ubiergo, conseiller et chef de mission pour le Congo, au département Afrique du FMI, à laquelle se sont ajoutés Alun Thomas, représentant Résident du FMI au Congo et l’économiste de cette représentation Honoré Nsoungui-Tonadio. Les travaux préparatifs du programme du Congo entre la mission technique du Fonds monétaire international et les autorités sont focalisés essentiellement sur la situation économique, en y incorporant l’effet de la hausse des prix du pétrole sur les finances publiques à court et moyen terme. Cet exercice est extrêmement important pour les besoins de financement du Congo pour la période 2019-2022, selon la délégation du FMI. Les discussions portent aussi sur la restructuration de la dette devenue colossale pour rétablir sa soutenabilité, estimée à plus de 120 % du Produit intérieur brut (PIB), dont le début des négociations avec la Chine sur cette question cruciale était prévu le 5 novembre dernier. Avec ce pays, le Congo a la plus grosse part de sa dette. Les discussions portent également sur le budget 2019. Le deuxième objectif serait d’analyser l’état d’avancement de la mise en œuvre des réformes structurelles, y compris celles relatives à la gouvernance. Le Gouvernement assure que plusieurs réformes ont déjà été adoptées jusqu’à la fin du mois de septembre dernier, tout en rassurant que d’autres mesures sont en cours, bien qu’il y a eu un décalage dans leur adoption. A noter que les investissements au Congo sont en berne depuis 2014. L’économie congolaise est confrontée à des difficultés considérables dues à la baisse des prix internationaux du pétrole. D’où sa forte contraction en 2016, avec pour conséquence une croissance économique devenue négative, en 2016, pour la première fois depuis plusieurs années. Les prévisions de croissance du Congo pour l’exercice 2017 ont été revues à la baisse. La dernière mission des négociations du Fonds monétaire international, conduite par Abdoul Aziz Wane d’origine sénégalaise, un expert de cette institution financière, avait quitté Brazzaville le 20 décembre 2017. Les négociations avaient commencé le 5 décembre 2017, mais jusqu’à ce jour les conclusions sont toujours attendues. Le Congo est le dernier pays de la CEMAC à chercher à conclure un programme avec le FMI.



Philippe BANZ