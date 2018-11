/ 0 Note utilisateur:/ 0

Depuis le vendredi 9 novembre dernier, le Congo compte un parc national de plus. Le Parc national d’Ogooué-Lékéti est assis sur les départements de la Lékoumou et des Plateaux. La cérémonie officielle de son institution s’est déroulée dans la ville de Sibiti, chef-lieu de la Lékoumou. C’est la ministre de l’Economie forestière, Mme Rosalie Matondo, qui a présidé cette cérémonie. Elle avait à ses côtés, notamment, l’ambassadeur des Etats-Unis au Congo, M. Todd Haskell.

Car la représentation diplomatique américaine et les institutions spécialisées de ce pays œuvrant pour la sauvegarde de l’environnement et le développement se sont fortement impliquées pour que la cérémonie de vendredi ait lieu à la satisfaction de tous. Depuis 2004, en effet, le ministère de l’Economie forestière, la Wildlife conservation society (WCS, organisme américain de conservation de l’environnement) épaulés par des organismes plus connus de l’aide au développement comme l’USAID, ont mené les enquêtes de viabilité de ce parc pour en répertorier les potentiels.



Une économie forestière bien comprise ne peut s’entendre que dans le sens du développement durable, a relevé Madame Rosalie Matondo en substance. Et un tel développement n’est durable que s’il permet aux populations riveraines des zones de réserve de vivre d’un patrimoine qui les a toujours accueillies et où elles ont toujours tiré l’essentiel de leurs besoins en termes d’alimentation, d’habitat ou de pharmacopée. Les populations autochtones, notamment, font corps avec un tel environnement dont elles sont devenues les garantes et les protectrices. Pour Madame Matondo, l’aboutissement du processus engagé en 2004 est la preuve que les patrimoines de la biodiversité sont l’affaire de tous. La conservation et la valorisation des richesses fauniques sont d’une grande importance, a-t-elle indiqué. «La réunion de ce jour se tient dans un contexte où les problèmes de conservation des biodiversités se pose avec acuité. Mais conserver la biodiversité sans impliquer les communautés riveraines exige notre participation à la préservation des 16 aires protégées et de nos 11 millions d’ha. Classer un site d’exception est une chose, œuvrer à sa valorisation en est une autre» ; elle appelle l’effort de tous, a-t-elle indiqué.

Un point de vue partagé avec insistance par l’ambassadeur américain qui a souligné que depuis un peu plus de deux décennies, son pays a appuyé les efforts du Congo et de la sous-région pour une gestion des ressources naturelles et de conservation de la biodiversité. Ces efforts ont permis, avant le Parc national d’Ogooué-Lékéti, la création des deux parcs nationaux congolais réputés : Nouabalé-Ndoki inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, et le Parc national de Ntokou-Pikounda. Les aires réunies forment une étendue de près de 9000 Km2, avec une faune des plus captivantes, atouts pour une économie verte. «Le Parc national d’Ogooué-Lékéti est donc le troisième parc qui bénéficie depuis 2004 d’un appui substantiel et consistant du gouvernement américain pour sa création. Durant les cinq dernières années, mon gouvernement a investi dans ce site près de 8 millions de dollars américains (un peu plus de 4,6 milliards de francs CFA, Ndlr)… Mon gouvernement est déterminé à accompagner la volonté du gouvernement de la République du Congo dans sa politique de gestion durable des forêts, de valorisation du patrimoine biologique et (de) diversification économique pour le bien-être social des populations », a souligné M. Haskell.



Le Parc national d’Ogooué-Lékéti

Le nouveau parc, cinquième parc national du Congo après d’Odzala-Kokoua, dans la Cuvette Ouest ; Nouabalé-Ndoki à cheval sur la Sangha et la Likouala, Conkouati-Douli, au Kouilou et Ntokou-Pikounda dans la cuvette centrale s’étend de la Lékoumou, aux frontières du Gabon. Il touche aussi au département des Plateaux, touchant ainsi aux zones de transition forêt-savane. Sa superficie est de 350.000 Km2, il se situe dans un paysage unique. C’est dans son périmètre qu’a été photographié en 2015, le dernier lion des Plateaux-Batékés alors qu’on disait l’espèce éteinte dans cette partie du Congo depuis 1990. Le nouveau parc est la zone privilégiée des buffles de forêt, de plusieurs espèces de singes, des éléphants.

La cohabitation des humains avec une faune aussi variée ne va pas sans poser de problèmes, notamment pour les cultures paysannes. Mais, a assuré Mme Rosalie Matondo, le gouvernement aurait déjà entrepris de dédommager les populations victimes de saccages de cultures ou de villages notamment par les éléphants.



A.S. MIANZOUKOUTA