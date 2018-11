/ 0 Note utilisateur:/ 0

Après la cérémonie de signature de son mémorandum le 23 juin dernier, l’opposition politique congolaise a procédé le samedi 10 novembre 2018 à l’installation du conseil des partis membres de cette plateforme qui entend constituer une opposition républicaine sous-tendue par un projet. C’était sous la présidence de Pascal Tsaty-Mabiala, chef de file de l’opposition politique qui avait à ses côtés les leaders des partis que compte ce groupement politique parmi lesquels Guy Brice Parfait Kolélas, président de l’UDH-YUKI. Trois autres leaders se sont fait représenter: Michel Mboussi-Ngouari (MNLC), Anguios Nganguia-Engambé (PAR) et Paul Marie Mpouelé (PR).

Constitué de soixante membres, le conseil des partis politiques de l’opposition congolaise aura, entre autres missions, d’adopter le programme politique de la plateforme.

Le chef de file de l’opposition pense que ce programme va constituer un cadre de rassemblement approprié et l’expression de la volonté à transcender leurs différences. «Il traduit, en réalité, notre ambition pour le Congo qui m’oblige d’avoir un regard introspectif sur la manière dont il est géré aujourd’hui. Précisément, sur la capacité des gouvernants à juguler la crise économique, financière et morale dans laquelle ils l’ont plongé. Notre affliction est d’autant plus profonde que le Congo donne l’impression d’être un navire sans gouvernail ni capitaine où des matelots se précipitent à prendre la navigation, mettent gravement en péril la vie des passagers. L’Etat se délite sous le regard impuissant ou plus ou moins complice de tous», a précisé Pascal Tsaty-Mabiala.

Pour lui, la lutte contre la corruption qui devrait être la pierre angulaire du programme de sortie de crise, «tourne à la plaisanterie ou encore à la farce des diseurs de bonne aventure. Personne n’est responsable de rien et on en est resté à des discours sans aucune poursuite judiciaire, même lorsque pèsent des forts soupçons ou des indices concordants sur certains gestionnaires. Des personnes officiellement citées par les autorités à cet effet vaquent librement à leurs activités quotidiennes. Cheval blanc qu’il était dans la galaxie des pays leaders en Afrique centrale, le Congo est devenu le mouton noir de cette sous-région et le seul avec la Guinée Equatoriale à ne pas pouvoir conclure, jusqu’à ce jour, un programme d’ajustement budgétaire avec le Fonds monétaire international. Le bilan social est, pour ainsi dire, catastrophique», a-t-il fait remarquer.

L’orateur a laissé entendre que l’opposition, dont la lutte contre les antivaleurs et les anti-modèles est un des axes majeurs de son combat politique, ne peut rester insensible face à l’«irresponsabilité du pouvoir dans le drame qui frappe notre pays». «Il appartient au président de la République seul, la responsabilité de prendre les mesures idoines pour sauver notre pays de la crise économique et surtout de la déchéance morale qui atteint bientôt l’abysse. Et au plus vite, de traduire en justice tous ceux des Congolais, quel que soit leur statut et quelle que soit la proximité parentale, qui se seraient rendus coupables de forfaiture».

Bien plus, «le peuple congolais exaspéré attend aujourd’hui les grandes décisions contre l’impunité et non les simples discours déclaratoires ou les menaces du président par intérim de la majorité présidentielle à l’égard de ses militants qui auront placé des fortunes dans les paradis fiscaux», a-t-il martelé.

Dans son allocution, le chef de file de l’opposition politique congolaise est revenu sur le concept d’opposition républicaine et sur ce qu’elle suggère. Pour Pascal Tsaty-Mabiala. «Cette polémique infantile entretenue sur les notions d’opposition radicale, institutionnelle et, comme pour frôler le ridicule, d’opposition alimentaire, attriste, réelle», a-t-il déclaré.

Selon lui, il n’y a qu’une seule opposition en démocratie face au pouvoir, «puisque ce système politique est caractérisé par la concurrence des projets, quelles que soient les différences d’approche ou les réserves émises par les uns et les autres sur la légitimité de ceux qui gouvernent. Au fond, toute opposition démocratique n’a de devoir de reconnaître le cadre institutionnel au sein duquel s’exercent les activités politiques, peu importe que celles-ci soient menées de manière modérée ou radicale. Par conséquent, toute autre démarche ou perception de lutte politique pourrait simplement friser la rébellion».



Cyr Armel YABBAT-NGO