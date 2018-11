/ 0 Note utilisateur:/ 0

Publié le dimanche 25 novembre 2018 09:32

La convention a été signée par Jean Rosaire Ibara, recteur de l’Université Marien Ngouabi, et Donathien Moukassa, directeur général de l’hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba d’Oyo, en présence de Bruno Jean Richard Itoua, ministre de l’Enseignement supérieur, et Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé. La signature de cette convention de coopération fait suite à une mission de validation des services médicaux de l’hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba par une équipe d’universitaires conduite par le Pr Ange Antoine Abena, en septembre dernier.



La mission a consisté en une visite guidée des différents services et le plateau technique de cet hôpital inauguré le 17 mars 2017. Avec une capacité de 120 lits, l’hôpital dispose d’un pavillon de type présidentiel et de tous les services: administration, médecine générale, chirurgie, cardiologie, ophtalmologie, ORL, oto-rhino-laryngologie, urologie, pharmacie, morgue, radiologie, laboratoire, gynécologie, hématologie et centre d’hémodialyse, radiologie, imagerie médicale, anesthésie et réanimation, etc

De cette visite, il ressort que tous ces services sont fonctionnels. En outre, l’hôpital dispose des structures convenables pour assurer le séjour des étudiants et des enseignants, notamment une maison de 10 chambres équipées pour les étudiants dont la capacité d’accueil est de 20 places; les maisons des enseignants avec une capacité d’accueil de 5 places; une salle numérique avec Internet pour les étudiants et une salle de conférences de 300 places.

L’hôpital compte 216 agents répartis dans 4 corps de métiers: médical, paramédical, administration et services généraux. Il est apparu qu’au-delà des aspects médicaux en relation directe avec la Faculté des sciences de la santé, l’hôpital offre les possibilités de stages de renforcement des capacités dans d’autres domaines pouvant intéresser d’autres établissements de l’Université Marien Ngouabi.

Fort de cela, «la délégation a validé le processus menant à la conclusion d’un accord de partenariat entre l’Université Marien et l’hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba», a signifié Andi Baré, directeur des affaires académiques qui a rendu public les conclusions de cette mission. Pour lui, cette convention permettra aux deux parties de renforcer la formation des formateurs et la qualité des soins offerts aux malades.



Cyr Armel YABBAT-NGO