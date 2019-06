/ 0 Note utilisateur:/ 0

Le Comité national de la dette publique a tenu sa toute première session à Brazzaville, le 28 mai 2019, pour lancer officiellement ses activités. Les travaux ont été patronnés par Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, ministre du Plan, vice-présidente du Comité. Les membres du Comité ont procédé à l’analyse des dossiers soumis à leur appréciation. Il s’agit des projets de décrets portant création, attributions et composition dudit Comité; le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté fixant les modalités de fonctionnement et de saisine du comité; le manuel de procédures du comité national de la dette publique et le plan d’action juin-décembre 2019 qui ont été validés.



La réactivation du Comité national de la dette publique est une exigence maintes fois réclamée aussi bien par l’Assemblée nationale, le Sénat que les institutions financières internationales.

Ouvrant les travaux, Mme Ebouka-Babackas a attiré l’attention des membres du Comité sur l’importance des missions de cette structure, dont l’exécution permettra, selon elle, au pays de s’assurer désormais que le niveau et le rythme de croissance de la dette sont soutenables et que le service de la dette sera régulièrement payé à court, moyen et long terme. «L’activation de ce Comité permettra de mettre un terme à la dispersion des activités de la dette entre plusieurs structures, sans une stratégie de gestion. Cette session est une opportunité pour vous permettre de vous approprier davantage les orientations du règlement communautaire sur la politique d’endettement public afin de faciliter, pour notre pays, les options à retenir dans le cadre des politiques de nouveaux financements et dans la détermination du profil de viabilité de la dette publique pour les années à venir», a déclaré Mme Ebouka-Babackas qui s’est réjouie du fait que le Congo puisse désormais disposer d’un outil supplémentaire pour améliorer la gouvernance des finances publiques. Le Comité national de la dette publique a été créé en 2008.

