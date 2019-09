/ 0 Note utilisateur:/ 0

L’ex-ministre de la Promotion de la femme a payé le prix de l’enregistrement audio posté sur les réseaux sociaux à travers lequel on entend sa voix et celle du jeune frondeur de la Force montante congolaise (FMC), Donald Mobobola, en train de comploter. Il associe le premier secrétaire de l’UPADS, Pascal Tsaty-Mabiala, accusé de complot en intelligence avec certains cadres du PCT. L’UPADS, son parti politique, avait décidé de porter plainte pour diffamation contre Inès Bertille Nefer Ingani.

Elle avait par ailleurs demandé au président de la République de décharger de leurs fonctions «les ministres et autres autorités publiques qui abaissent la fonction ministérielle et insultent la République».

Chose faite. La ministre de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement a été débarquée du Gouvernement le 17 septembre dernier. Dans un communiqué de presse publié le 18 septembre, le parti de Pascal Lissouba a pris acte de cette mesure prise par le président de la République.

Le secrétariat national de l’UPADS salue, par ailleurs, la spontanéité avec laquelle cette mesure a été prise. En effet, «la sanction, norme sociale à la fois préventive et réparatrice, doit être au centre de la gestion publique dans notre pays», indique le communique.

La sanction du chef

de l’Etat ne suspend pas

la procédure engagée



Interrogé à la sortie de la messe en mémoire du député Jean Apollinaire Tsiba, décédé le 18 juillet 2019 à Rouen, en France, demandée par l’UPADS, Pascal Tsaty-Mabiala a réagi à la sanction infligée par le président de la République à la ministre Inès Bertille Nefer Ingani. «Nous avons constaté que le président n’a pas tardé et d’ailleurs, la spontanéité avec laquelle il a pris la décision, nous a un peu touchés», a-t-il dit.

Pour le premier secrétaire de l’UPADS, la sanction prise par le chef de l’Etat à l’encontre de la ministre Ingani ne met pas un terme à la procédure engagée par son parti devant les tribunaux. «Elle continue son cours. Autrement dit, nous nous en remettons à la justice pour constater où il y a eu diffamation comme nous le croyons. S’il y a eu diffamation, nous demandons une réparation. La plainte est actuellement entre les mains du procureur», a rassuré Pascal Tsaty-Mabiala.

Justifiant le sens de cette plainte, le chef de file de l’opposition a indiqué que dans un Etat de droit, «Il est de notre devoir, si nous croyons que nous avons été offensés, déshonorés ou diffamés de porter plainte. Maintenant, c’est à la justice de voir dans quelle mesure notre requête peut être recevable. Ce n’est plus nous», a-t-il affirmé.

Dite en l’Eglise Ndunzia Mpungu, à Mfilou, la messe célébrée par l’abbé Théodore Mbaloula, curé de la paroisse, était comme la fin d’une retraite spirituelle et morale pour l’UPADS. «Nous mettons fin à cette retraite aujourd’hui. Non pas pour l’oublier à jamais, mais pour accepter deux évidences: la première, nous ne sommes que des passagers sur cette terre et la deuxième, tout homme quel qu’il soit, par son décès, n’arrête pas le cours de la vie ou de l’histoire. Nous sommes là pour honorer sa mémoire en nous remettant au travail. A partir d’aujourd’hui, c’est vrai que nos larmes ne sont pas asséchées, notre peine n’est pas apaisée, mais c’est la vie. Il faut maintenant tourner la page et voir l’évidence», a précisé Pascal Tsaty-Mabiala.



Cyr Armel YABBAT-NGO